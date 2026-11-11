¿Tiene recursos el Fondo Milagro a tres meses del terremoto?: Mañanas Blu, 11 de noviembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 11de noviembre de 2026:



Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi y primera mujer en ocupar el cargo en los 82 años del gremio, aseguró que su elección fue realizada de manera autónoma, independiente y sin injerencias externas . Señaló que buscará preservar la independencia técnica de la organización y mantener una interlocución con el Gobierno, y afirmó que Colombia necesita un ajuste fiscal que permita atender las necesidades de financiamiento sin comprometer el crecimiento económico ni golpear de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos.

. Señaló que buscará preservar la independencia técnica de la organización y mantener una interlocución con el Gobierno, y afirmó que Colombia necesita un ajuste fiscal que permita atender las necesidades de financiamiento sin comprometer el crecimiento económico ni golpear de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, rechazó la posibilidad de que las Fuerzas Militares reemplacen a la Policía en las labores ordinarias de seguridad de la ciudad, aunque defendió mantener y ampliar el trabajo conjunto con la Brigada 13, con la que se han realizado cerca de 377 acciones . También aseguró que la primera línea del Metro continúa con la meta de iniciar pruebas en septiembre de 2027 y entrar en operación comercial en marzo de 2028, para lo cual el proyecto podría necesitar alrededor de 3.000 trabajadores adicionales.

. También aseguró que la primera línea del Metro continúa con la meta de iniciar pruebas en septiembre de 2027 y entrar en operación comercial en marzo de 2028, para lo cual el proyecto podría necesitar alrededor de 3.000 trabajadores adicionales. Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, pidió que el Fondo Milagro comience a ejecutar recursos y entregue certezas a las familias y comerciantes afectados tres meses después del terremoto . Señaló que alrededor de 45.000 familias resultaron damnificadas y 25.000 tuvieron que abandonar sus viviendas, y expresó su percepción de que el fondo podría no contar todavía con los recursos necesarios; la ciudad estimó en 13,8 billones de pesos el costo de su plan de reconstrucción.

. Señaló que alrededor de 45.000 familias resultaron damnificadas y 25.000 tuvieron que abandonar sus viviendas, y expresó su percepción de que el fondo podría no contar todavía con los recursos necesarios; la ciudad estimó en 13,8 billones de pesos el costo de su plan de reconstrucción. Mauricio Rubio, gerente de Medicamentos de EPS Sanitas, aseguró que las largas filas registradas para reclamar medicamentos corresponden principalmente a un problema de congestión y no a una falta generalizada de los productos . Explicó que el nuevo gestor atiende a cerca de 1,7 millones de afiliados en Bogotá y supera las 40.000 atenciones diarias, por lo que aumentaron en un 20 % el personal y ampliaron la capacidad de atención para evacuar los pendientes dejados por el operador anterior; estimó que en los próximos días debería observarse una mejora significativa.

. Explicó que el nuevo gestor atiende a cerca de 1,7 millones de afiliados en Bogotá y supera las 40.000 atenciones diarias, por lo que aumentaron en un 20 % el personal y ampliaron la capacidad de atención para evacuar los pendientes dejados por el operador anterior; estimó que en los próximos días debería observarse una mejora significativa. Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, informó sobre el despliegue aéreo y terrestre de la Fuerza Pública para buscar a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, quien fue secuestrada por hombres armados cuando se encontraba cerca a un gimnasio . Señaló que en ese municipio se han registrado alrededor de diez secuestros similares y que en casos anteriores han estado involucradas estructuras del ELN que operan en la frontera, aunque aclaró que la autoría de este hecho continúa bajo investigación; además, manifestó preocupación por la posibilidad de que las víctimas sean trasladadas rápidamente hacia Venezuela a través de las trochas fronterizas.

. Señaló que en ese municipio se han registrado alrededor de diez secuestros similares y que en casos anteriores han estado involucradas estructuras del ELN que operan en la frontera, aunque aclaró que la autoría de este hecho continúa bajo investigación; además, manifestó preocupación por la posibilidad de que las víctimas sean trasladadas rápidamente hacia Venezuela a través de las trochas fronterizas. Dina Malo, abogada de Deicy Jiménez, aseguró que su representada tiene citaciones ante la Procuraduría y una Fiscalía Delegada mientras avanzan las investigaciones derivadas de sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro . Explicó que también conocieron de una denuncia promovida por la defensa del exmandatario por una presunta falsedad relacionada con documentos utilizados para contratos estatales, aunque afirmó que todavía no les han comunicado formalmente los contratos cuestionados; agregó que la defensa realizó análisis forenses al celular de Jiménez para preservar y verificar la autenticidad de la evidencia digital aportada.

. Explicó que también conocieron de una denuncia promovida por la defensa del exmandatario por una presunta falsedad relacionada con documentos utilizados para contratos estatales, aunque afirmó que todavía no les han comunicado formalmente los contratos cuestionados; agregó que la defensa realizó análisis forenses al celular de Jiménez para preservar y verificar la autenticidad de la evidencia digital aportada. Ana Isabel López, cofundadora del Día Cívico de Pereira, anunció que el próximo sábado 14 de noviembre se realizará una segunda jornada para apoyar la recuperación económica y social de la ciudad tras el terremoto. Recordó que el primer Día Cívico, realizado el 10 de octubre, recaudó 132 millones de pesos para la Fundación Malabareando las Calles y reunió 25 actividades solidarias, y explicó que en esta nueva jornada las personas podrán donar dinero o tiempo, participar en convites y apoyar a los negocios locales.

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