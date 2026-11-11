Falla en el aeropuerto El Dorado obliga a registrar pasajeros y equipaje de forma manual

Una falla técnica en los servidores del aeropuerto El Dorado de Bogotá obligó a realizar manualmente los procesos de registro de pasajeros, expedición de pasabordos y etiquetado de equipaje. La situación afecta la atención en los mostradores de las aerolíneas y los accesos a las salas de embarque, por lo que se pueden presentar demoras en los trámites.

La concesionaria Opain confirmó que la afectación involucra los servidores que soportan los sistemas de check-in y embarque, además de VeriPax, la herramienta utilizada para verificar los pasabordos de los viajeros.

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Ante esta situación, la administración del aeropuerto recomendó a las personas que tienen vuelos programados salir con suficiente anticipación y consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios.

¿Qué trámites se están realizando manualmente en El Dorado?

Debido a la falla del software, el personal del aeropuerto y de las aerolíneas debe recurrir a procedimientos alternativos para atender a los pasajeros.

Entre los procesos afectados se encuentran:



Expedición de pasabordos: los documentos de embarque se están entregando de forma manual.

los documentos de embarque se están entregando de forma manual. Registro de equipaje: las etiquetas para identificar las maletas también se elaboran a mano.

las etiquetas para identificar las maletas también se elaboran a mano. Proceso de embarque: las aerolíneas utilizan procedimientos alternativos para permitir el acceso de los pasajeros a los vuelos.

las aerolíneas utilizan procedimientos alternativos para permitir el acceso de los pasajeros a los vuelos. Verificación de pasabordos: el control en las entradas a las salas de espera se realiza manualmente, con apoyo del personal operativo y de Seguridad Aeroportuaria.

Estos procedimientos pueden hacer que las filas avancen más lento de lo habitual, especialmente en los mostradores de atención y los filtros de ingreso a las salas.

El aeropuerto El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024. Fotos: AFP

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¿La falla técnica afecta la seguridad de los vuelos?

Opain aclaró que el inconveniente no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios.

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Por tanto, la situación está relacionada con los trámites que se realizan en tierra antes del abordaje y no con el funcionamiento de las aeronaves.

¿Cuándo se restablecerán los sistemas del aeropuerto El Dorado?

La concesionaria informó que sus equipos técnicos trabajan junto con el proveedor del servicio para recuperar el funcionamiento de las plataformas. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una hora para la normalización.

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Mientras se soluciona el inconveniente, los viajeros deben consultar el estado de sus vuelos con las aerolíneas, llegar con anticipación a la terminal y estar pendientes de los canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones.