Fusión de entidades en Bogotá: alcaldía busca ahorrar $40.000 millones al año con reforma

La Alcaldía de Bogotá proyecta ahorrar al menos 40.000 millones de pesos anuales mediante una reforma administrativa que contempla fusionar y suprimir varias entidades distritales, trasladar sus funciones a diferentes secretarías y reducir cargos directivos y asesores.

Así lo explicó en entrevista con Blu Radio Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, quien aseguró que la iniciativa es resultado de una revisión de la estructura administrativa del Distrito que se ha adelantado durante varios meses por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán.

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Silva aclaró que el documento conocido recientemente es todavía un borrador de proyecto de acuerdo y que no representa decisiones definitivas. La administración espera radicar la propuesta ante el Concejo de Bogotá en febrero, para que sea discutida por los cabildantes.

“Este es un documento de trabajo, es un borrador de proyecto de acuerdo que aún no es definitivo y que consolida gran parte de los hallazgos que hemos encontrado hasta la fecha en las posibilidades que tenemos de modernización del Distrito”, explicó Silva Moyano.



Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Según el secretario general, la última gran reforma administrativa de la ciudad se realizó en 2006. Desde entonces se han creado nueve entidades y no se había adelantado una revisión integral de la estructura institucional para identificar funciones similares y oportunidades de optimización.

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“Existe una oportunidad de ahorrarle al menos 40.000 millones de pesos al Distrito cada año en funcionamiento a través de la fusión de algunas entidades”, señaló.

La propuesta contempla que varias entidades dejen de funcionar de manera independiente y que sus responsabilidades sean asumidas por secretarías u otros organismos distritales.

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Entre los cambios planteados está trasladar las funciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) a la Secretaría de Integración Social.

“La misionalidad del Idipron se parece con lo que hace Integración Social en el tema de habitabilidad de calle, entonces podemos fortalecer a la Secretaría de Integración y hacer más con menos, hacer más programas sociales con menos gasto administrativo”, afirmó Silva.

También se contempla integrar el Instituto para la Economía Social (IPES) a la Secretaría de Desarrollo Económico, mientras que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) sería fusionada con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

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Otros cambios incluidos en el borrador son el traslado del Departamento Administrativo del Servicio Civil a la Secretaría General, del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) a la Secretaría de Hacienda y del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) a la Secretaría de Educación.



Reducción en cargos administrativos y liquidación de entidades

Uno de los puntos que explicó el secretario Miguel Silva tiene que ver con los cambios en la planta de personal del Distrito, pues la propuesta contempla inicialmente la reducción de 53 cargos de libre nombramiento y remoción, correspondientes a empleos directivos y asesores.

“Son 53 cargos, puede ser menos, puede ser más, depende de la conversación con el Concejo de la ciudad”, precisó. Sin embargo, aseguró que los trabajadores vinculados mediante carrera administrativa conservarán sus derechos y que se respetarán los acuerdos sindicales.

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“Todos los servidores de carrera administrativa se mantienen, eso no tiene discusión, garantizamos sus derechos y lo que estamos buscando es una estructura administrativa mucho más simplificada que le sirva a la ciudad”, sostuvo.

El secretario general agregó que la administración también viene adelantando otras medidas de austeridad. Según sus cifras, actualmente hay 700.000 millones de pesos menos en contratos de prestación de servicios frente al mismo periodo del año anterior.

La reforma también contempla revisar el futuro de dos organismos distritales: la Agencia Analítica de Datos (Ágata) y la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT).

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En el caso de Ágata, la Alcaldía estudia alternativas como su venta o liquidación. Según explicó Silva Moyano, la intención es fortalecer a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que busca ampliar su papel en el sector tecnológico.

El funcionario recordó que la empresa viene adelantando una transformación para ampliar su campo de acción más allá de las telecomunicaciones.

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"Lo que corresponde es fortalecer a ETB. (...) Esto lo estamos hablando con los socios, es una compañía que ha venido trabajando en materia de transición y de transformación digital", explicó.

No obstante, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro de Ágata y que las alternativas continúan en evaluación.

Frente a la EGAT, entidad que presta apoyo administrativo y técnico al sector salud, Silva Moyano explicó que su eventual liquidación responde a un proceso que ya venía adelantándose progresivamente.

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Otro de los componentes de la reforma es la creación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bogotá, una figura que tendría participación pública y privada y estaría vinculada a la Secretaría de Cultura.

De acuerdo con Silva, este mecanismo permitiría agilizar la contratación y ejecución de recursos destinados a programas como la red de bibliotecas públicas y los festivales al parque.

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“Este es un instrumento que se ha venido estudiando por parte de la Secretaría de Cultura, que permite sobre todo vehículos mucho más ágiles en materia de contratación para el programa de bibliotecas públicas, por ejemplo, darle sostenibilidad a diferentes iniciativas como los festivales al parque”, explicó.

El funcionario agregó que el modelo permitiría movilizar recursos de manera más eficiente y facilitar la ejecución de proyectos culturales.

La alcaldía espera presentar el proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá en febrero. A partir de ese momento, la iniciativa deberá surtir el debate correspondiente y podrá recibir modificaciones durante su discusión.

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Silva Moyano señaló que, si la propuesta avanza, la administración espera desarrollar el proceso de transición durante 2027, de manera que los cambios puedan reflejarse en el presupuesto de 2028, que corresponderá al primer año del siguiente gobierno distrital.