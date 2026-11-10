Demoras de hasta 6 horas en entrega de medicamentos: Alcaldía de Bogotá exige soluciones a Sanitas

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá exigió acciones inmediatas a la EPS Sanitas y al gestor farmacéutico Colsubsidio para solucionar las demoras en la entrega de medicamentos a los usuarios. La solicitud se produjo después de varias denuncias ciudadanas y visitas de inspección que permitieron evidenciar tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos de dispensación.

Durante las jornadas de inspección, vigilancia y control se identificaron dificultades operativas en dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio que prestan servicios a los afiliados de Sanitas.

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Por ejemplo, en uno de los puntos, la situación fue calificada como crítica. Según los hallazgos, los usuarios deben esperar hasta seis horas para reclamar sus medicamentos: cuatro horas en las escaleras, antes de ingresar al establecimiento, y otras dos horas dentro de la sala de espera.

La Secretaría también encontró que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles, lo que estaría reduciendo la capacidad de atención y contribuyendo a la congestión. Además, advirtió sobre los riesgos que representan las largas filas en las escaleras para la seguridad de los ciudadanos, especialmente para las personas mayores, mujeres embarazadas y pacientes con movilidad reducida.



En el segundo establecimiento inspeccionado se encontraron condiciones similares, debido a que tampoco estaban habilitadas todas las ventanillas disponibles para la operación. Allí, el tiempo promedio de espera para reclamar medicamentos era de aproximadamente tres horas.

Fachada EPS Sanitas Foto: Bluradio

Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Salud solicitó a Sanitas implementar medidas de contingencia e intervenir de manera inmediata las barreras que están afectando la dispensación de medicamentos.

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Frente a los requerimientos, Sanitas informó que solicitó a Colsubsidio un informe de trazabilidad operativa y una auditoría del sistema de digiturnos para establecer las causas de las demoras.

La EPS también aseguró que inició una revisión de los medicamentos pendientes y de los afiliados afectados, con el propósito de activar una ruta de gestión y despacho prioritario. Entre las medidas anunciadas está la entrega domiciliaria de medicamentos en un plazo máximo de 48 horas, especialmente para personas mayores y pacientes con dificultades de movilidad.

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Adicionalmente, Sanitas señaló que dará prioridad a los usuarios con enfermedades crónicas, oncológicas, psiquiátricas, VIH, insulinodependencia y trasplantes, considerados población de alto riesgo.

Nuestros equipos técnicos y científicos están en terreno para que el gestor farmacéutico entregue los medicamentos de forma oportuna, rápida y completa.



La #Supersalud protege el derecho a la salud de los colombianos. pic.twitter.com/3HRpzhRX06 — Supersalud (@Supersalud) November 10, 2026

La entidad también contempla redistribuir usuarios hacia otros puntos habilitados de su red, acudir a gestores farmacéuticos alternativos o realizar compras directas cuando se presenten situaciones de desabastecimiento.

Como parte de las acciones de seguimiento, la EPS solicitó a Colsubsidio un informe técnico detallado, programó una visita de auditoría operativa presencial y exigió la presentación de un Plan de Mejoramiento Institucional.