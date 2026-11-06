Supersalud vigila el plan de contingencia de EPS Sanitas para la entrega de medicamentos

Tras el cambio en el operador farmacéutico de EPS Sanitas en Bogotá, donde Colsubsidio asumió la dispensación de los medicamentos del Plan de Beneficios en Salud que antes gestionaba Cruz Verde, la Superintendencia Nacional de Salud reforzó el seguimiento a las medidas de contingencia para estabilizar el servicio y atender la alta afluencia registrada en los puntos de atención.

Durante una mesa de trabajo liderada por el superintendente de salud ad hoc para EPS Sanitas, Luis Gabriel Fernández Franco, la entidad revisó el avance en las entregas y la atención a los usuarios con solicitudes pendientes. Según los datos presentados por EPS Sanitas, se ha alcanzado un nivel de dispensación del 84 %, con un total de 60.799 fórmulas entregadas desde la entrada en vigencia del nuevo dispensador el pasado primero de noviembre.

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Sanitas reconoció que, durante los tres primeros días hábiles de operación, hubo una afluencia “inusual y atípica” de afiliados en algunas de las 29 sedes dispuestas por Colsubsidio. La entidad recomendó acudir a los dispensarios en la fecha indicada en la fórmula médica para evitar aglomeraciones.

La EPS también informó que los usuarios pueden solicitar el envío de sus medicamentos a domicilio. Cuando se requiera autorización, el nuevo número será comunicado por mensaje de texto y podrá consultarse en la Oficina Virtual y en la aplicación de Sanitas.



Por su parte, la Supersalud solicitó la actualización semanal de las bases de datos de usuarios con pendientes para vigilar de cerca la normalización gradual del servicio en la capital.