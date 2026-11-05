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Blu Radio  / Salud  / Iván Sánchez sale de la dirección de la ADRES
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Iván Sánchez sale de la dirección de la ADRES

Fuentes confirmaron a Blu Radio la salida de Iván Humberto Sánchez Arango de la entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud. El funcionario llevaba poco más de dos meses en el cargo.

Iván Sánchez
Iván Sánchez
Foto: ADRES
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Se confirmó la salida de Iván Humberto Sánchez Arango de la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad encargada de administrar y distribuir los recursos que financian el sistema de salud colombiano.

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Sánchez Arango llegó a la dirección de la entidad el pasado 31 de agosto de 2026, luego de ser designado por el Gobierno Nacional. De esta manera, permaneció poco más de dos meses al frente de una de las instituciones clave para el manejo financiero del sistema de salud.

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Cabe recordar que el funcionario fue una de las fichas claves de Abelardo De La Espriella durante el proceso de empalme del sector salud. Antes de asumir la dirección de la ADRES, estuvo vinculado a la Contraloría General de la República, donde ocupó diferentes cargos relacionados con el control de los recursos públicos.

Instalaciones de la Adres.
Instalaciones de la Adres.
Foto: Adres.

Por el momento, se desconocen las razones que llevaron a su salida y tampoco se ha informado quién llegará a reemplazarlo en la dirección de la ADRES, entidad que tiene entre sus funciones realizar los giros de recursos a los diferentes actores del sistema de salud.

Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre esta decisión y quién asumirá la responsabilidad de dirigir la entidad.

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