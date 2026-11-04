¿Tiene la piel irritada después de usar maquillaje de Halloween? Recomendaciones para cuidarla

Aunque Halloween ya terminó, las consecuencias del uso de maquillaje de fantasía y pintucaritas todavía pueden sentirse en la piel. El enrojecimiento, la resequedad, la picazón o la sensación de ardor son algunas de las molestias que pueden aparecer después de utilizar estos productos, especialmente en personas con piel sensible.
Durante esta celebración, niños y adultos suelen recurrir a pinturas y cosméticos para complementar sus disfraces. De hecho, según una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en 2025 el 73 % de los colombianos tenía previsto celebrar Halloween y el 40 % planeaba disfrazarse.
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Sin embargo, después de las actividades, es importante prestar atención a la forma en que reacciona la piel y adoptar medidas para recuperar su bienestar.
¿Cómo cuidar la piel después de usar maquillaje de Halloween?
Cruz Verde comparte algunas recomendaciones para evitar que las molestias se prolonguen y ayudar a mantener la barrera protectora de la piel:
- Retirar el maquillaje con suavidad: es importante utilizar un desmaquillante o limpiador adecuado para cada tipo de piel. Se debe evitar frotar con fuerza, emplear agua demasiado caliente o utilizar productos abrasivos que puedan aumentar la irritación.
- Recuperar la hidratación: después de limpiar el rostro, aplicar una crema hidratante ayuda a disminuir la sensación de tirantez y mantener la protección natural de la piel. Para quienes tienen piel sensible, se aconsejan fórmulas suaves y sin fragancias.
- Suspender temporalmente los productos irritantes: si hay enrojecimiento o sensibilidad, lo mejor es evitar exfoliantes y otros productos que puedan generar ardor. En estos casos, conviene mantener una rutina sencilla hasta que la piel se recupere.
- Identificar posibles reacciones: síntomas como picazón intensa, inflamación, ardor persistente o aparición de ampollas pueden indicar una reacción cutánea que requiere valoración médica.
Juan David Izquierdo, gerente de Belleza y Cuidado Personal de Cruz Verde, explicó que cada persona tiene necesidades diferentes, por lo que la elección de los productos debe considerar factores como la sensibilidad y la tendencia a la resequedad.
El vocero también destacó el acompañamiento de las dermoconsejeras de la compañía, quienes cuentan con herramientas como el Skin Analyzer, un dispositivo que permite analizar las condiciones de la piel y orientar la selección de productos según sus características.
De esta manera, después de las celebraciones de Halloween, mantener una limpieza adecuada, recuperar la hidratación y reconocer las señales de alerta son medidas importantes para cuidar la piel y evitar que las molestias se prolonguen.