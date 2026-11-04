¿Tiene la piel irritada después de usar maquillaje de Halloween? Recomendaciones para cuidarla

Aunque Halloween ya terminó, las consecuencias del uso de maquillaje de fantasía y pintucaritas todavía pueden sentirse en la piel. El enrojecimiento, la resequedad, la picazón o la sensación de ardor son algunas de las molestias que pueden aparecer después de utilizar estos productos, especialmente en personas con piel sensible.

Durante esta celebración, niños y adultos suelen recurrir a pinturas y cosméticos para complementar sus disfraces. De hecho, según una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en 2025 el 73 % de los colombianos tenía previsto celebrar Halloween y el 40 % planeaba disfrazarse.

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Sin embargo, después de las actividades, es importante prestar atención a la forma en que reacciona la piel y adoptar medidas para recuperar su bienestar.

Cómo hacer un buen skincare Freepik

¿Cómo cuidar la piel después de usar maquillaje de Halloween?

Cruz Verde comparte algunas recomendaciones para evitar que las molestias se prolonguen y ayudar a mantener la barrera protectora de la piel:



Retirar el maquillaje con suavidad: es importante utilizar un desmaquillante o limpiador adecuado para cada tipo de piel. Se debe evitar frotar con fuerza, emplear agua demasiado caliente o utilizar productos abrasivos que puedan aumentar la irritación.

es importante utilizar un desmaquillante o limpiador adecuado para cada tipo de piel. Se debe evitar frotar con fuerza, emplear agua demasiado caliente o utilizar productos abrasivos que puedan aumentar la irritación. Recuperar la hidratación: después de limpiar el rostro, aplicar una crema hidratante ayuda a disminuir la sensación de tirantez y mantener la protección natural de la piel. Para quienes tienen piel sensible, se aconsejan fórmulas suaves y sin fragancias.

después de limpiar el rostro, aplicar una crema hidratante ayuda a disminuir la sensación de tirantez y mantener la protección natural de la piel. Para quienes tienen piel sensible, se aconsejan fórmulas suaves y sin fragancias. Suspender temporalmente los productos irritantes: si hay enrojecimiento o sensibilidad, lo mejor es evitar exfoliantes y otros productos que puedan generar ardor. En estos casos, conviene mantener una rutina sencilla hasta que la piel se recupere.

si hay enrojecimiento o sensibilidad, lo mejor es evitar exfoliantes y otros productos que puedan generar ardor. En estos casos, conviene mantener una rutina sencilla hasta que la piel se recupere. Identificar posibles reacciones: síntomas como picazón intensa, inflamación, ardor persistente o aparición de ampollas pueden indicar una reacción cutánea que requiere valoración médica.

Juan David Izquierdo, gerente de Belleza y Cuidado Personal de Cruz Verde, explicó que cada persona tiene necesidades diferentes, por lo que la elección de los productos debe considerar factores como la sensibilidad y la tendencia a la resequedad.



El vocero también destacó el acompañamiento de las dermoconsejeras de la compañía, quienes cuentan con herramientas como el Skin Analyzer, un dispositivo que permite analizar las condiciones de la piel y orientar la selección de productos según sus características.

De esta manera, después de las celebraciones de Halloween, mantener una limpieza adecuada, recuperar la hidratación y reconocer las señales de alerta son medidas importantes para cuidar la piel y evitar que las molestias se prolonguen.