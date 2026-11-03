El 63 % de las personas con deudas problemáticas presenta ansiedad, según investigación

Las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras no solo afectan el bolsillo, también pueden tener consecuencias en la salud mental. Un análisis de The Health Foundation encontró que el 63 % de las personas con deudas problemáticas presenta niveles moderados o altos de ansiedad.

Este impacto también fue identificado por el Money and Mental Health Policy Institute, que encontró que el 46 % de las personas con endeudamiento problemático experimenta afectaciones en su salud mental. La preocupación constante por cubrir los gastos puede generar estrés y ansiedad, pero también dificultar la concentración, la organización y la toma de decisiones financieras.

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Ante este panorama, el ahorro aparece como una herramienta para enfrentar imprevistos y reducir la presión financiera. Una investigación de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB) encontró que las personas que tienen el hábito de ahorrar presentan un riesgo cerca de tres veces menor de enfrentar dificultades para pagar sus obligaciones, en comparación con quienes no ahorran.

“Separar una pequeña cantidad de manera constante puede ayudarnos a crear un respaldo económico y evitar que un imprevisto se convierta en una deuda difícil de manejar”, señaló el presidente de Banco W, José Alejandro Guerrero.



La educación financiera desde edades tempranas también puede contribuir a prevenir estas situaciones. Según datos de la OCDE, los jóvenes de 15 años con mayores conocimientos financieros tienen un 72 % más de probabilidades de ahorrar y un 23 % menos de gastar por encima de lo previsto frente a quienes cuentan con menores conocimientos. Para Daniela Konietzko Calero, presidenta de la Fundación WWB Colombia, es importante que niños y jóvenes aprendan a administrar sus recursos, diferenciar entre necesidades y deseos y comprender las consecuencias de sus decisiones económicas.

Como parte de esta apuesta, Banco W y la Fundación WWB Colombia desarrollaron 'Cash, el resurgir de los imperios', un videojuego dirigido a jóvenes entre los 14 y 19 años que busca fortalecer sus habilidades para gestionar el dinero y fomentar el ahorro.

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A través de misiones ambientadas en los imperios del Sol, Agua, Tierra y Fuego, los participantes deben conseguir recursos y decidir cómo utilizarlos. Desde su lanzamiento, la iniciativa ha registrado 8.814 jugadores y ha llegado a 45 instituciones educativas. Además, el 86,8 % de quienes finalizaron el videojuego afirmó haber mejorado su comprensión sobre el ahorro, según cifras de la Fundación WWB Colombia.