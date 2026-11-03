¿Está durmiendo mal después de un temblor? Estas podrían ser las razones

Dormir durante varias horas y levantarse con la sensación de no haber descansado puede resultar desconcertante e incluso frustrante. Después de vivir una situación de emergencia, como un temblor, el miedo a nuevas réplicas, la preocupación y los cambios en las rutinas pueden alterar el sueño, incluso cuando la persona consigue quedarse dormida.

Estas alteraciones pueden darse después de experiencias como el terremoto que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto, pues el estado de alerta que experimenta el organismo ante una posible amenaza puede mantenerse durante las noches siguientes.

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De acuerdo con especialistas en medicina del sueño, la cantidad de horas que una persona permanece dormida es apenas uno de los factores que determinan si su descanso resulta reparador, pues influyen las interrupciones nocturnas, los horarios y la calidad de las distintas etapas del sueño.

¿Por qué el estrés de un terremoto puede afectar el sueño?

El doctor Diego Vanegas, médico especialista y magíster en trastornos del sueño de VYRA IPS, explicó que durante la noche el organismo atraviesa diferentes ciclos que cumplen funciones importantes para la recuperación física y emocional.



"El sueño normal no es simplemente permanecer con los ojos cerrados un número determinado de horas; es un engranaje de ciclos No-REM y REM donde se coordina la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la regulación neuroendocrina", señaló el especialista.

Según Vanegas, la pérdida de las rutinas habituales después de una emergencia puede alterar esos ciclos, especialmente cuando las personas deben permanecer pendientes de nuevas alertas o enfrentan cambios repentinos en su entorno.

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Por ejemplo, alguien que antes dormía toda la noche puede comenzar a despertarse varias veces para revisar si está temblando, consultar las noticias o comprobar que su familia se encuentra bien.

Aunque consiga volver a dormir, esas interrupciones pueden afectar la continuidad del descanso y contribuir al cansancio durante el día.

Foto: Freepik

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Las cuatro características que permiten identificar problemas de sueño

Para evaluar estas alteraciones, los especialistas consideran cuatro aspectos relacionados con el descanso.

Para empezar, la calidad se refiere a cuánto tarda una persona en quedarse dormida y qué tan reparador resulta su sueño. La cantidad corresponde al número de horas que duerme, una necesidad que cambia según la edad.

También está la continuidad, es decir, la capacidad de permanecer dormido sin interrupciones frecuentes. Este factor puede verse afectado cuando existe preocupación por posibles réplicas o situaciones de peligro.

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Finalmente, la sincronicidad se refiere a la regularidad de los horarios. Acostarse y levantarse a diferentes horas puede alterar los ritmos biológicos que ayudan al organismo a reconocer cuándo es momento de descansar.

Estas características permiten comprender por qué dormir muchas horas no es garantía de despertarse con energía.

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¿Cuántos colombianos presentan dificultades para dormir?

Un estudio publicado en la revista científica Sleep Science en 2016, realizado con población adulta de Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta, encontró que el 59,6 % de los participantes reportaba dificultades en el sueño.

La investigación también identificó que el 45,3 % de los participantes obtuvo resultados en el índice de calidad del sueño de Pittsburgh (índice de calidad de sueño) que indicaban la necesidad de atención médica por problemas de descanso

Aunque estas cifras corresponden a un estudio de hace una década y, por lo tanto, no permiten establecer la situación actual del país, muestran que las dificultades para dormir ya constituían un asunto importante de salud mucho antes del terremoto del 10 de agosto.

Insomnio. Foo: Pexels

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¿Qué hacer cuando el sueño sigue alterado después de una emergencia?

Entre las recomendaciones de los especialistas están mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, reducir la exposición a noticias o alertas que aumenten la preocupación antes de dormir y procurar recuperar progresivamente las rutinas.

También es importante prestar atención al agotamiento durante el día, especialmente cuando afecta la concentración, el trabajo o las actividades habituales.

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Carlos Humberto López, gerente general de VYRA Medicina Integral Avanzada, destacó que "entender que el sueño es medible y multidimensional nos permite identificar con precisión científica a aquellas personas que necesitan una intervención médica específica".

Si las dificultades para dormir persisten o comienzan a interferir con la vida cotidiana, es recomendable buscar una valoración médica para identificar las posibles causas y determinar si se requiere algún tratamiento.

Los hábitos de sueño pueden tardar en recuperar su regularidad después de una experiencia traumática, pero reconocer los cambios a tiempo permite evitar que las dificultades pasen inadvertidas.