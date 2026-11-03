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Así vivieron los colombianos el temblor de 5.6 que sacudió al país en la madrugada de este martes

El temblor se sintió también en Bogotá, donde, si el movimiento no despertó a algunos ciudadanos, las fuertes alarmas de los edificios terminaron por sacarlos de la cama.

Temblor-Colombia.jpg
Temblor en Colombia
Foto: Captura de pntalla video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia la madrugada de este martes, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.

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El temblor se registró a las 04:13 de la mañana, con epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, y una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín del SGC.

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Daños tras sismo en Chaparral
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El temblor se sintió también en Bogotá, donde, si el movimiento no despertó a algunos ciudadanos, las fuertes alarmas de los edificios terminaron por sacarlos de la cama.

El movimiento telúrico que se sintió con fuerza, hizo que rápidamente las personas salieran de sus casas y apartamentos en varias ciudades del país. Por supuesto la zona en la que hubo más angustia fue en Chaparral y demás municipios del Tolima.

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El boletín del SGC fue modificado poco después de su publicación, aumentando la magnitud de 5,3 a 5,6.

El nuevo movimiento sísmico vuelve a despertar el temor a que se repita una tragedia como la del pasado 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), sacudió buena parte del territorio colombiano.

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Aquel terremoto se sintió en ciudades como Cali, Manizales, Armenia y Pereira, y provocó graves daños materiales, especialmente en el oeste y sur del país.

Cali y Pereira estuvieron entre las ciudades más golpeadas, con edificios colapsados y numerosas estructuras afectadas que aún no se recuperan. El balance oficial consolidado en octubre cifra en 335 las personas fallecidas, 103 las desaparecidas y 4.516 las heridas en aquella tragedia.

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