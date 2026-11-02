El desgarrador pedido de ayuda de piloto antes de estrellarse en Florida: "Se nos acaba el tiempo"

Los últimos minutos de vuelo de un Learjet 60 que terminó estrellándose en el condado de Palm Beach, Florida, quedaron registrados en una grabación de las comunicaciones entre los pilotos y el control aéreo. El audio recoge los reportes iniciales de turbulencias y precipitaciones, así como los mensajes de la tripulación durante la emergencia.

El accidente ocurrió el domingo cerca de Cresthaven, en las inmediaciones de West Palm Beach. Las nueve personas que viajaban a bordo murieron, de acuerdo con lo confirmado por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. El avión despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a North Eleuthera, en Bahamas.

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Las nueve personas que viajaban en el avión privado que se estrelló este domingo en el condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, murieron, según confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy.



El secretario también confirmó que la aeronave, un Learjet 60, se precipitó… pic.twitter.com/UipV9xNqjY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 1, 2026

¿Qué dijo el piloto antes de estrellarse en Florida?

En los primeros intercambios con el control aéreo, la tripulación informó sobre la presencia de turbulencias moderadas y posibles dificultades relacionadas con la formación de hielo. También reportó una temperatura exterior cercana a los 47 grados bajo cero.

Más adelante, los pilotos comunicaron que atravesaban precipitaciones y solicitaron autorización para ascender al nivel de vuelo 370, equivalente a unos 37.000 pies. El controlador autorizó la maniobra y pidió mantener el rumbo debido a la presencia de otra aeronave.

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La situación cambió poco después. Uno de los tripulantes informó que el avión estaba perdiendo altura y emitió la señal internacional de socorro: "Mayday, Mayday". La tripulación reportó una velocidad de descenso de 10.000 pies por minuto, que posteriormente habría aumentado a 20.000 y luego a 22.000 pies por minuto.

En medio de la emergencia, uno de los pilotos pronunció la frase: "Vamos a estrellarnos contra el suelo". La grabación también recoge gritos y otra expresión de alarma: "¡Mire afuera! ¡Santo...! ¡Se nos acaba el tiempo!".

Thousands of people watched the video of the Florida jet crash and asked the same thing: where’s the plane?



Here’s why you can’t see it:



• It fell almost straight down. Unofficial flight tracking shows the Learjet dropped from over 35,000 feet nearly vertical, possibly at… https://t.co/n6acc0luOz pic.twitter.com/VYJtERnMTs — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 1, 2026

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¿Qué se sabe sobre el accidente del Learjet 60?

Los datos de seguimiento indican que la aeronave perdió alrededor de 8.230 metros de altitud en aproximadamente un minuto, antes de que se interrumpiera la señal. Videos difundidos después del accidente muestran una explosión junto a una carretera de West Palm Beach, cerca de vehículos que transitaban por la zona.

Aunque los pilotos mencionaron turbulencias, precipitaciones y posibles problemas relacionados con la formación de hielo, todavía no se ha establecido qué provocó la pérdida de control. La grabación permite reconstruir los últimos intercambios de la tripulación, pero no determina la causa del accidente.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) enviará un equipo para colaborar con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo que lidera la investigación. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante el descenso y si las condiciones meteorológicas tuvieron relación con la emergencia.