Atentado con drones y explosivos en Planadas, Tolima, deja cuatro muertos, entre ellos una bebé

Un atentado registrado en la noche en el municipio de Planadas, en el sur del Tolima, deja un saldo preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, además de varios heridos y daños en viviendas y establecimientos comerciales. La gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, confirmó las víctimas, y la Alcaldía adoptó medidas de orden público para atender la emergencia.

Gobernación del Tolima confirma cuatro personas fallecidas

Los primeros reportes indicaban afectaciones en infraestructura y varias personas lesionadas que estaban siendo trasladadas a centros asistenciales. Horas más tarde, la gobernadora del Tolima confirmó a través de su cuenta en X el número preliminar de víctimas mortales.

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“Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie”, escribió la mandataria departamental.

En un segundo mensaje, la gobernadora calificó el hecho como de “extrema gravedad” y lo describió como “un acto vil y criminal”. Añadió que atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de los soldados y de las familias tolimenses “es cruzar una línea que no vamos a tolerar”.



La funcionaria informó también que el Gobierno Departamental coordina acciones con la Alcaldía de Planadas y la Fuerza Pública para evaluar las afectaciones, acompañar a la comunidad y atender la situación.

Drones bomba y una volqueta con explosivos

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, los responsables del ataque habrían utilizado drones con explosivos y una volqueta cargada con artefactos explosivos. Las detonaciones se registraron en inmediaciones del barrio Aeropuerto y de una base militar ubicada en el municipio.

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Viviendas afectadas e incendio en una farmacia

Las explosiones generaron alarma entre los habitantes del sector. Según los reportes, varias viviendas resultaron afectadas, una de las cuales habría recibido el mayor impacto. Además, se registró un incendio en una farmacia de la zona.

Explotó bolqueta al sur del Tolima, en Planadas.



No demora en llegar el tigre a hacer su show. Habla de seguridad solo por capturar chichipatos.

Aplaudan, por que no aplauden? pic.twitter.com/6RxQTM7XOH — CandelaPura🔥𝕏 (@CandelaPura666) November 2, 2026

Alcalde de Planadas informó sobre la emergencia

El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, dio a conocer la situación a través de sus redes sociales y señaló que las autoridades locales estaban atentas al desarrollo de los hechos y a la atención de la emergencia.

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“Estamos atentos a la situación que se presenta en inmediaciones de la base militar y el hospital de Planadas, donde, al parecer, se habrían utilizado drones con artefactos explosivos. Se reporta un incendio en una farmacia y estamos a la espera de confirmar lo sucedido”, manifestó el mandatario local en uno de sus mensajes.

Heridos son atendidos en el colegio Domingo Savio

Hueje informó que las personas lesionadas estaban recibiendo atención en una institución educativa del municipio. “En este momento estamos atendiendo a las personas heridas en el colegio Domingo Savio”, indicó en otra de sus publicaciones.

🚨 #Atención | Planadas, Tolima

Una volqueta cargada con explosivos habría sido detonada cerca de la base militar, en el sector Los Mangos, causando daños en viviendas cercanas. Preliminarmente, no se reportan personas heridas ni fallecidas. pic.twitter.com/PrMENN7VBb — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) November 2, 2026

Toque de queda y evacuación del CEATI

Ante la situación de orden público, la Administración municipal decretó toque de queda en Planadas. Asimismo, ordenó la evacuación del CEATI, un centro destinado a la atención de pacientes y la prestación de servicios de salud en el municipio, mientras avanzaban las labores de respuesta y se evaluaban las condiciones de seguridad para la comunidad.

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Autoridades continúan con la verificación

Posteriormente, el alcalde se refirió a la gravedad de lo ocurrido y lamentó las muertes registradas durante la emergencia. No obstante, precisó que las autoridades continúan con las labores de verificación para establecer el número total de personas afectadas, el estado de salud de los heridos y la magnitud de los daños materiales.

Hasta el momento, las cifras entregadas por las autoridades son preliminares. Las entidades departamentales y municipales, junto con la Fuerza Pública, mantienen el acompañamiento a la población de Planadas mientras se adelanta la evaluación de lo ocurrido.