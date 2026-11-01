Murió Antonio Navarro Wolff a los 78 años de edad: su familia confirmó el fallecimiento

Colombia despide a una de las figuras políticas más influyentes de las últimas décadas. Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de este domingo, según informó su familia en un comunicado dirigido a sus amigos y a todos los colombianos.

En el mensaje, sus allegados expresaron su “profundo recogimiento y dolor” y anunciaron que la despedida del exsenador se hará en la intimidad familiar.

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Qué dice el comunicado de la familia de Antonio Navarro Wolff

La familia agradeció las muestras de afecto y solidaridad recibidas y señaló que este lunes, 2 de noviembre, dará a conocer el momento en que sus seguidores podrán acompañarlo en su último recorrido.

Además, pidió a los medios de comunicación respeto por el duelo y aseguró que entregará información de manera oportuna.



El comunicado cierra con una frase que resume su legado: “A nuestro querido ANTONIO, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”.

Este es el texto completo del comunicado:

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“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado ANTONIO NAVARRO WOLFF falleció a las 2:42 de la tarde de hoy, 1ro de noviembre.

Queremos disponer la despedida de ANTONIO en la intimidad de nuestra familia.

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Agradecemos todas las expresiones de afecto y solidaridad en este momento de profunda conmoción. El día de mañana anunciaremos el momento para acompañarlo en su último recorrido.

Pedimos a los medios públicos preservar el respeto por nuestro duelo. Estaremos entregando información oportunamente.

A nuestro querido ANTONIO, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”.

Atención: Murió a los 78 años de edad el exconstituyente, exministro de Salud y exgobernador de Nariño Antonio Navarro Wolff. Su familia confirmó el fallecimiento ocurrido este domingo en Bogotá. pic.twitter.com/2Uukoi5ZFI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 1, 2026