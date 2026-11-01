En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Museo Nacional
Posible caso de ébola
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Murió Antonio Navarro Wolff a los 78 años de edad: su familia confirmó el fallecimiento

Murió Antonio Navarro Wolff a los 78 años de edad: su familia confirmó el fallecimiento

Antonio Navarro Wolff, exconstituyente, exgobernador de Nariño y uno de los firmantes de la paz del M-19, murió este domingo 1 de noviembre a los 78 años. Su familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado.

Antonio Navarro Wolff.
Antonio Navarro Wolff. X: @navarrowolff
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

Colombia despide a una de las figuras políticas más influyentes de las últimas décadas. Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de este domingo, según informó su familia en un comunicado dirigido a sus amigos y a todos los colombianos.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En el mensaje, sus allegados expresaron su “profundo recogimiento y dolor” y anunciaron que la despedida del exsenador se hará en la intimidad familiar.

Últimas noticias

Ministro de Defensa
Nación

Ministerio de Defensa reporta 82 casos de presunta corrupción por $155.000 millones

sismos-temblores-choco-.png
Nación

Dos sismos golpearon a Colombia este domingo: ¿dónde se sintieron?

Publicidad

Qué dice el comunicado de la familia de Antonio Navarro Wolff

La familia agradeció las muestras de afecto y solidaridad recibidas y señaló que este lunes, 2 de noviembre, dará a conocer el momento en que sus seguidores podrán acompañarlo en su último recorrido.

Además, pidió a los medios de comunicación respeto por el duelo y aseguró que entregará información de manera oportuna.

El comunicado cierra con una frase que resume su legado: “A nuestro querido ANTONIO, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este es el texto completo del comunicado:

Publicidad

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado ANTONIO NAVARRO WOLFF falleció a las 2:42 de la tarde de hoy, 1ro de noviembre.

Queremos disponer la despedida de ANTONIO en la intimidad de nuestra familia.

Publicidad

Agradecemos todas las expresiones de afecto y solidaridad en este momento de profunda conmoción. El día de mañana anunciaremos el momento para acompañarlo en su último recorrido.

Pedimos a los medios públicos preservar el respeto por nuestro duelo. Estaremos entregando información oportunamente.

A nuestro querido ANTONIO, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”.

Publicidad

Relacionados

Antonio Navarro Wolff

Publicidad

Publicidad

Publicidad