En el Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, se llevaron a cabo las exequias del exconstituyente Antonio Navarro Wolff. Uno de los momentos más significativos durante la ceremonia fue el mensaje que pronunció su hijo, Alejandro Navarro Bustamante, quien pidió perdón a las personas que pudieron sentirse heridas por las actuaciones de su padre y reflexionó sobre las diferencias que existen alrededor de su trayectoria política.Durante las exequias, realizadas este martes 3 de noviembre, Alejandro agradeció a los familiares, amigos y personas que acompañaron a la familia en la despedida. También se refirió a las distintas etapas que atravesó su padre durante sus más de cinco décadas de vida pública y a las reacciones que generó su fallecimiento. Navarro Bustamante aseguró que, aunque encontró numerosos mensajes de cariño y reconocimiento hacia Navarro Wolff en redes sociales, también leyó comentarios de rechazo y dolor. Frente a esas posiciones, sostuvo que las personas tienen derecho a interpretar de manera diferente la vida y las decisiones del exdirigente político.“Mi papá no fue perfecto. Fue un gran hombre, un inmenso hombre, pero no fue perfecto, nadie lo es. Quiero pedir perdón a cualquier persona que sienta que las acciones de la vida de mi padre las hirieron de una u otra forma”, expresó Alejandro Navarro Bustamante.En su intervención, Alejandro también planteó que las opiniones contrarias y los sentimientos de rechazo no deben desconocerse, pues pueden estar relacionados con experiencias de dolor que vivieron distintas personas.“Podemos pensar distinto, podemos doler desde un lugar distinto”, manifestó al referirse a los comentarios que encontró sobre su padre tras conocerse su fallecimiento.El hijo del exconstituyente también reflexionó sobre el odio y el dolor, al señalar que todas las personas han atravesado situaciones difíciles y que es necesario reconocer esas experiencias, incluso cuando existen posiciones opuestas frente a una misma historia.Sus palabras se dieron en medio de la despedida de Navarro Wolff, quien tuvo una trayectoria marcada por su paso por el M-19, el proceso de paz de 1990 y su participación como uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.