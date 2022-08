El misterio de la espada de Bolívar, ¿dónde estuvo durante 17 años tras el robo del M-19?

El excongresista Antonio Navarro Wolff habló en Mañanas Blu sobre la simbólica espada de Simón Bolívar, que se convirtió este domingo en el ‘florero de Llorente’ entre el saliente gobierno de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro.

“Cuando sacaron la espada de Bolívar de la Quinta de San Pedro Alejandrino, en 1974, yo no era miembro del M-19 ni los conocía, no sabía ni quiénes eran. Una de las razones que me llevó a ingresar fue precisamente ese hecho simbólico de sacar la espada de Bolívar y empezar a emplearla para mostrarla como símbolo de los cambios que el país necesitaba, era un mensaje de nacionalismo y de historia patria”, sostuvo Navarro.

El dirigente del M-19 aseguró que la acción en la que se sustrajo la espada de Bolívar fue dirigida por Álvaro Fayad y que estuvo escondida en Bogotá durante tres o cuatro años, pero que el paradero era desconocido.

“El principal secreto del M-19 era dónde estaba la espada de Bolívar, tanto que cuando me cogieron preso y me llevaron a la Escuela de Caballería, en 1980, la primera pregunta que me hicieron los militares fue dónde estaba la espada de Bolívar, sostuvo.

De acuerdo con Navarro, Jaime Bateman, quien comandaba el M-19, fue quien decidió entregarla a simpatizantes cubanos para que la guardaran, por temor a que cayera en algún allanamiento. La simbólica arma permaneció en la isla hasta que en 1986 se empezó a hablar de paz.

Debido a que Colombia no tenía relaciones con Cuba, la forma en que se entregó la espada de manos de los cubanos fue a través de la sede diplomática en Venezuela.

“Se hizo un viaje a Venezuela, una persona nos dijo que podían ellos devolvernos la espada cubana en Caracas. De eso se enteró Carlos Andrés Pérez, que era presidente de Venezuela, y Gabriel García Márquez, que estuvieron presente el día en que los cubanos me entregaron la espada”, sostuvo.

Finalmente, la espada fue devuelta en enero de 1991, de manos de Navarro Wolff al entonces presidente César Gaviria. “Se dio un acto simbólico muy importante, en enero de 1991 con el gobierno colombiano. Pasados los años, un día me llamó Andrés Pastrana, que lo visitara en la oficina del presidente de la República, en 2002, estaba terminando su gobierno. Lo primero que vi en una repisa fue la espada, él la había llevado a la oficina. Esa fue la última vez que la vi, hasta ayer en la posesión de Gustavo Petro”, complementó Navarro.