¿Quién fue Antonio Navarro Wolff?, de la guerrilla del M-19 a la política colombiana

Antonio Navarro Wolff nació en 1948 en Pasto, Nariño. Aunque inició su trayectoria profesional como ingeniero sanitario y llegó a desempeñarse como docente universitario, su vida tomó otro rumbo en 1974, cuando ingresó al Movimiento 19 de Abril (M-19). Décadas después se convirtió en una de las figuras centrales de la política colombiana y tuvo un papel determinante en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Se graduó como ingeniero sanitario de la Universidad del Valle en 1972 y posteriormente se especializó en Ingeniería del Medio Ambiente en Loughborough University, en Inglaterra. Durante sus primeros años profesionales trabajó en investigación, asesoría y docencia, además de dirigir el plan de estudios de Ingeniería Sanitaria de esa institución.

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Ingreso de Antonio Navarro Wolff a la guerrilla del M-19?

Su acercamiento al movimiento armado estuvo relacionado con su participación en el movimiento estudiantil de los años setenta y su interés por la situación política del país. Dentro del M-19 ascendió hasta convertirse en segundo comandante, bajo el liderazgo de Carlos Pizarro.



En 1984 y 1985 coordinó las negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur, aunque los diálogos no llegaron a buen término.

En mayo de 1985 sufrió un atentado en una cafetería de Cali. Un militar lanzó una granada que explotó cerca de donde se encontraba. El ataque le provocó la pérdida de media pierna y afectó un nervio de la lengua, una lesión que todavía le ocasiona dificultades para pronunciar algunas palabras.

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Debido a las amenazas contra su vida, fue trasladado a México y posteriormente a Cuba, donde recibió atención médica y se recuperó.

Después de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y de los hechos violentos que terminaron con la muerte de magistrados, funcionarios judiciales y dirigentes del M-19, Navarro y otros integrantes del movimiento reconsideraron la lucha armada.

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En 1990, bajo el liderazgo de Navarro y Carlos Pizarro, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco, que permitió su transformación en una organización política.

¿Qué papel tuvo Antonio Navarro Wolff en la Constitución de 1991?

Tras el asesinato de Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990, Navarro asumió la candidatura presidencial de la Alianza Democrática M-19. Obtuvo el tercer lugar en las elecciones, con el 12,7 % de los votos.

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Posteriormente, la organización tuvo una participación destacada en la Asamblea Nacional Constituyente. Navarro fue uno de sus tres presidentes, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. La nueva Constitución Política fue proclamada el 4 de julio de 1991.

Ese mismo proceso político consolidó su paso a los cargos públicos. Durante el gobierno de César Gaviria fue nombrado ministro de Salud y en 1994 volvió a aspirar a la Presidencia, aunque obtuvo menos del 4 % de los votos.

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¿Qué cargos ocupó Antonio Navarro Wolff?

En 1995 llegó a la Alcaldía de Pasto, donde desarrolló una administración reconocida y recibió en 1998 el premio al Mejor Alcalde de Colombia. Ese año fue elegido representante a la Cámara por Bogotá y en 2002 llegó al Senado.

También participó en la creación del Polo Democrático Independiente en 2003 y posteriormente hizo parte del proceso de conformación del Polo Democrático Alternativo.

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Entre 2008 y 2011 fue gobernador de Nariño. Su administración implementó presupuestos participativos y combinó programas sociales con alianzas con el sector privado.

En enero de 2012 asumió como secretario de Gobierno de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro, cargo al que renunció en marzo de ese año. Después tuvo un papel en la consolidación de la Alianza Verde y buscó distintas candidaturas, entre ellas la Presidencia en 2017 y la Alcaldía de Bogotá en 2019, procesos en los que no consiguió la nominación.