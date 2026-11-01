Así reaccionó el sector politicó tras la muerte de Antonio Navarro Wolff

Este domingo 1 de noviembre se conoció la muerte de Antonio Navarro Wolf, según informó su familia en un comunicado dirigido a sus amigos y a todos los colombianos.

Tras el hecho, personajes del sector político comenzaron a reaccionar. El primero en hacerlo fue el senador Iván Cepeda, quien por medio de su cuenta de X, manifestó que conocía a Antonio Navarro desde hace décadas y lo catalogó como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia.

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"A Antonio lo conocí hace más de tres décadas. Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político. Vivirá siempre en nuestra memoria", indicó Cepeda.

Por su parte, Humberto de la Calle lamentó el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff y destacó el papel fundamental que desempeñó en la construcción de la Constitución Política de 1991. De la Calle recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con Navarro durante la Asamblea Nacional Constituyente, cuando este ejerció como copresidente y él se desempeñaba como ministro delegado del Gobierno. Asimismo, resaltó su vocación de servicio, liderazgo e inteligencia, y aseguró que gran parte del consenso que permitió la expedición de la nueva Constitución se debió a su participación. Finalmente, envió un mensaje de condolencia a sus familiares, allegados y amigos, y destacó la importancia de proteger el legado político e institucional que dejó para Colombia.



El expresidente Álvaro Uribe Vélez también expresó sus condolencias por el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff y manifestó su solidaridad con sus familiares y amigos. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe destacó la relación respetuosa que mantuvo con el dirigente político, pese a las diferencias ideológicas que existían entre ambos. Además, recordó que coincidieron durante el periodo en que Navarro estuvo al frente de la Gobernación de Nariño y él encabezaba el Gobierno Nacional. En ese contexto, resaltó la disposición de Navarro para reconocer y respaldar el apoyo institucional del Gobierno a los mandatarios regionales y locales, independientemente de su orientación política.

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Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó el legado político y humano de Antonio Navarro Wolff, a quien recordó como un ejemplo de reconciliación, resiliencia y compromiso con la democracia. Asimismo, recordó su paso por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y su aspiración a la Alcaldía de la capital.

"En Bogotá, ciudad que lo adoptó, fue secretario de Gobierno, además de precandidato a la Alcaldía. Después de firmar la paz, Antonio siempre apostó por ella. Fue también ejemplo de resiliencia: a pesar de las secuelas de la guerra en su cuerpo, siguió apostando por la democracia y nunca perdió la capacidad de reírse de sí mismo. A su familia y amigos, un abrazo solidario", expresó Galán por medio de su cuenta de X.

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También se sumó el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien lamentó el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, lo recordó como un dirigente político caracterizado por su decencia, capacidad de diálogo y compromiso con la construcción de consensos, incluso en medio de las diferencias. A través de su cuenta de X, Fajardo destacó la confianza que inspiraba el exconstituyente y aseguró que su voz será extrañada en el panorama político colombiano. “Un líder decente con quien se podía conversar, discrepar y construir, con una virtud escasa en estos tiempos: en él se podía confiar”.

El expresidente Ernesto Samper Pizano también expresó su pesar por la muerte de Navarro Wolff, a quien recordó como colega de gabinete y compañero en las luchas políticas por la paz. Samper destacó especialmente el papel que desempeñó Navarro tras el asesinato de Carlos Pizarro, cuando asumió la dirección del M-19 y contribuyó al proceso de transición hacia la vida democrática. “La historia le reconocerá el gesto de grandeza, serenidad y convivencia que tuvo cuando asumió la dirección del M-19 tras el asesinato a Carlos Pizarro”, manifestó el exmandatario, quien concluyó su mensaje con un sentido reconocimiento y un llamado a recordar su legado.