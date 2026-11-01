El día que Navarro Wolf proclamó la Constitución del 91: "Es una proeza, poco menos que un milagro"

Colombia está de luto tras el fallecimiento de una de sus figuras políticas más influyentes de las últimas décadas. Antonio Navarro Wolf murió este domingo 1 de noviembre, a las 2:42 de la tarde, según confirmó su familia en un comunicado dirigido a amigos y conocidos.

En el comunicado, la familia de Navarro Wolf agradeció las muestras de afecto y solidaridad recibidas. Asimismo, señaló que este lunes 2 de noviembre se anunciarán el día y el lugar en los que los seguidores del político podrán acompañarlo en su último adiós.

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Adicionalmente, solicitó a los medios de comunicación respetar el difícil momento que atraviesan sus seres queridos y afirmó que entregará detalles del fallecimiento de manera oportuna.

El comunicado concluye con unas palabras dedicadas al dirigente político, quien tuvo un papel en la construcción de la Constitución Política de 1991: “A nuestro querido ANTONIO, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”.



El día que Navarro Wolf proclamó la Constitución de 1991

Este domingo murió Antonio Navarro Wolff. El fallecimiento ocurrió aproximadamente a las 2:42 de la tarde, confirmó su familia a través de un comunicado.

Sus allegados informaron que la despedida se realizará en la intimidad familiar y que este lunes anunciarán cuándo podrán… pic.twitter.com/FokPKyPu9R — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 1, 2026

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Antonio Navarro Wolf fue una de las figuras de la política colombiana de las últimas décadas. Tras la desmovilización del M-19 y el respaldo electoral de la Alianza Democrática M-19, Navarro presidió la Asamblea Constituyente junto a otras figuras políticas, como Horacio Serpa, del Partido Liberal, y Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional.

Los tres tuvieron un papel en el proceso de construcción de la Constitución Política de Colombia de 1991. En ese contexto, Navarro Wolf fue uno de los protagonistas de la proclamación de la nueva carta política.

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Ante la mirada de los asistentes reunidos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá, el 4 de julio de 1991, Navarro Wolf pronunció el discurso de proclamación de la Constitución colombiana. En su intervención, destacó el trabajo conjunto entre diferentes ideologías y la búsqueda de objetivos comunes para el país.

“Es el trabajo colectivo más impresionante del que ha sido testigo nuestra generación. Indígenas reivindicando 500 años perdidos. Cristianos, católicos y no católicos. Ateos, exguerrilleros viniendo a la paz, representantes de la aristocracia, sindicalistas y políticos tradicionales”, dijo Navarro Wolf ese día.

“Hicimos una Constitución en 150 días. Ello es una proeza, poco menos que un milagro, pero lo hicimos. Trazamos una carta de navegación hacia la democracia, hacia el pluralismo, hacia la justicia”, agregó, al referirse a la importancia de la Constitución para el país.

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¿Qué se sabe de la muerte de Antonio Navarro Wolf?

El excomandante del M-19 fue uno de los dirigentes políticos más destacados de Colombia durante las últimas cuatro décadas. Navarro Wolf falleció a los 78 años, según confirmó su familia en el comunicado, en el que precisó que su muerte ocurrió a las 2:42 p. m. de este domingo 1 de noviembre.

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Hasta el momento, sus seres queridos no han revelado las causas del fallecimiento. Se espera que este lunes 2 de noviembre entreguen más información sobre su muerte y anuncien el lugar en el que los colombianos podrán acompañar al dirigente político en su último adiós.