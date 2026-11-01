La vez que Antonio Navarro Wolff se coló en un debate presidencial al que no había sido invitado

La muerte de Antonio Navarro Wolff, este domingo 1 de noviembre, recordó distintos episodios de su trayectoria política. Uno de los más particulares ocurrió en la campaña presidencial de 1994, cuando el entonces candidato de la Alianza Democrática M-19 apareció sorpresivamente en un debate televisado entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, pese a que los organizadores habían decidido no invitarlo.

La transmisión, organizada por los noticieros CM& y QAP, tenía como protagonistas a Samper y Pastrana, quienes disputaban la Presidencia de la República.

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Los periodistas Yamid Amat, María Isabel Rueda y María Elvira Samper estaban a cargo de moderar el encuentro. Sin embargo, la aparición de Navarro interrumpió el desarrollo del debate y sorprendió tanto a los candidatos como a los encargados de la transmisión.

¿Por qué Antonio Navarro Wolff no fue invitado al debate presidencial?

La decisión de excluir al candidato de la Alianza Democrática M-19 estuvo relacionada con los resultados de las encuestas de intención de voto. Los moderadores consideraron que su aspiración no contaba con suficiente respaldo frente a las de Samper y Pastrana, razón por la que limitaron la participación a estos dos candidatos.

La determinación dejó por fuera a Navarro Wolff, quien también competía por llegar a la Casa de Nariño. En ese momento, el dirigente buscaba representar electoralmente al movimiento político que había surgido después del proceso de paz del M-19.

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¿Cómo logró Navarro Wolff entrar al debate de Samper y Pastrana?

Para aparecer en la transmisión, Navarro contó con la colaboración de integrantes de ACOTV, el sindicato vinculado a los trabajadores de la televisión nacional. Con su ayuda consiguió ingresar a los estudios de Inravisión, entidad que posteriormente se transformó en RTVC.

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Su irrupción quedó registrada por las cámaras y se convirtió en uno de los episodios recordados de aquella campaña presidencial. La aparición también puso sobre la mesa la exclusión de candidatos de los espacios televisivos destinados a discutir sus propuestas.

El debate de 1994 tuvo como protagonistas a Samper y Pastrana, pero la intervención de Navarro Wolff terminó convirtiéndose en uno de sus momentos más recordados. En las elecciones de ese año, Samper resultó elegido presidente, en unos comicios que también marcaron la primera aplicación de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El episodio protagonizado por Navarro quedó como un registro particular de la historia de los debates presidenciales televisados en Colombia.

🗳️🇨🇴 Los debates presidenciales siempre son noticia, pero pocos han sido tan recordados como el de 1994, cuando Antonio Navarro Wolff se coló en el estudio de Inravisión luego de no haber sido invitado.



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