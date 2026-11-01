Disidencias atacan a la Policía en Tororó, Cauca, en medio de la población civil

Nuevamente la fuerza pública fue atacada por las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Cauca. En Totoró, al oriente del departamento, hombres armados hostigaron la estación de Policía, ubicada en pleno centro del municipio.

La situación desató el caos entre la comunidad, que rápidamente corrió a refugiarse en viviendas y negocios aledaños para evitar quedarse en medio del fuego cruzado. A través de videos compartidos en las redes sociales, se evidencia cómo los habitantes del municipio se resguardan, mientras otros conducen motocicletas y otros vehículos, tratando de llegar a casa.

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Uno de los más situaciones más llamativas se registró en una cancha sintética del municipio, donde se estaba jugando un partido amistoso. Al escuchar las ráfagas de los fusiles, el público corrió hacia las graderías, mientras que los jugadores se tiraron al suelo, esperando que cesara el ataque.

Hasta el momento las autoridades no reportan personas heridas en medio del ataque, ni uniformados, ni civiles. De inmediato fue activado el plan defensa para contrarrestar el hostigamiento, y evitar mayores afectaciones.

