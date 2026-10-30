Ejército destruyó depósito de las disidencias con 81 explosivos en Putumayo

El Ejército Nacional destruyó de manera controlada un depósito ilegal que contenía 81 dispositivos explosivos en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo. El hallazgo se produjo en la vereda Victoria Madur, donde las tropas encontraron una gran cantidad de material que presuntamente pertenecería a las disidencias de las Farc.

La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Infantería Liviana número 25, adscrito a la Vigésima Séptima Brigada del Ejército, en medio de las acciones militares para contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales en este departamento.

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Además de los 81 dispositivos explosivos, en el lugar fueron encontrados 81 kilogramos de ANFO, un tipo de explosivo elaborado con nitrato de amonio y combustible que puede utilizarse para fabricar artefactos de gran capacidad destructiva.

También fueron hallados dos metros de cordón detonante, un elemento que permite transmitir la detonación para activar una carga explosiva, y 100 baterías de nueve voltios, que pueden utilizarse como fuentes de energía en mecanismos eléctricos de activación.



De acuerdo con la información preliminar del Ejército, todo este material pertenecería presuntamente al grupo armado organizado residual, GAO-r, estructura Raúl Reyes, del bloque Jorge Suárez Briceño, facción 'Calarcá'.

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Las autoridades señalaron que estos elementos podrían ser utilizados para fabricar y activar artefactos explosivos improvisados, es decir, bombas elaboradas de manera artesanal que pueden ser empleadas en ataques contra la población civil y la fuerza pública.

Tras el hallazgo, un equipo especializado en la detección y neutralización de explosivos, conocido como EOD, se encargó de destruir el material mediante un procedimiento controlado. Con esta intervención se evitó que los dispositivos y demás elementos pudieran ser utilizados en posibles acciones terroristas.

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La Vigésima Séptima Brigada continuará desarrollando operaciones militares en Putumayo para enfrentar las amenazas de los grupos armados ilegales y proteger a la población. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier información que permita prevenir atentados a través de la línea 107 contra el terrorismo.