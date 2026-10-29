Ley de rescate económico: estos son los principales cambios que propone el Gobierno

El Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que propone, entre otras cosas, aumentar de 5% a 19% el IVA para algunos bienes y servicios a partir del 1 de enero de 2028.

La propuesta busca reorganizar las finanzas del Estado. Según las cifras entregadas por el Gobierno, Colombia recibe aproximadamente 29 billones de pesos mensuales, mientras que sus gastos superan los 40 billones.

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Además, estima que el déficit fiscal podría alcanzar los 144 billones de pesos al cierre de 2026.

Pero ¿en qué consiste esta iniciativa y cuáles serían sus principales efectos?



Reducción del tamaño del Estado

Uno de los principales componentes del proyecto es la reducción del gasto estatal. El Gobierno plantea disminuir en un 15% el tamaño del Estado y recortar en un 50% los recursos destinados a contratos de prestación de servicios durante 2027.

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Asimismo, propone que en 2028 los gastos salariales de las entidades financiadas con el Presupuesto General de la Nación, con excepción de la Fuerza Pública, disminuyan un 20%.

Sin embargo, el Gobierno asegura que se respetarán los incrementos salariales de los empleados públicos conforme a la inflación.

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También se establecerían restricciones para las compras de bienes y servicios entre 2027 y 2030, cuyos gastos no podrían crecer por encima de la inflación.

Adicionalmente, plantea “austeridad estrictas en gastos operativos de las entidades, como papelería, viáticos y publicidad”.

La iniciativa incluye una revisión de más de 250 transferencias estatales, el aprovechamiento de recursos excedentes de fondos públicos y la venta de activos considerados improductivos.

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“Los fondos especiales y encargos fiduciarios trasladan cada año al Tesoro sus excedentes, y se acaban los fondos para dispersar recursos. Los de salud y pensiones no se tocan”.

Devolución del IVA: ¿quiénes recibirían el beneficio?

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Una de las medidas más importantes está relacionada con la devolución del IVA a los hogares de menores ingresos.

Según el documento presentado por el Gobierno, se contempla devolver este impuesto a hogares con ingresos de hasta 3,4 millones de pesos mensuales.

La propuesta establece una devolución por compra promedio de 213.000 pesos mensuales por hogar, con un monto máximo de 288.000 pesos.

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Esta medida comenzaría a funcionar en enero de 2028, aunque el Gobierno plantea realizar un primer giro anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

Cambios en los impuestos para las empresas

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El proyecto también propone disminuir el impuesto de renta para las sociedades. De aprobarse, esta pasaría al 33% en 2027 y posteriormente al 31% a partir de 2028.

Adicionalmente, contempla un mecanismo denominado RUGE, dirigido a “incentivar las grandes inversiones en Colombia”.

Según el Gobierno, se establecerían tarifas de renta del 20% para las empresas que realicen las inversiones contempladas entre 2027 y 2028, y del 26% para las correspondientes a 2029.

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Pago de IVA a compras por internet

Otra de las modificaciones está dirigida a las compras realizadas mediante plataformas internacionales. La iniciativa plantea que estas operaciones paguen IVA independientemente del valor de la compra, incluyendo aquellas inferiores a 200 dólares.

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¿De dónde saldrían los recursos?

Según los cálculos del Gobierno, cerca del 70% del ajuste fiscal provendría de medidas relacionadas con el gasto estatal. El Ejecutivo estima ahorros de 44,6 billones de pesos en 2027 y de 76,1 billones en 2030.

A esto se sumarían modificaciones tributarias que incluyen mayores aportes de las personas de ingresos altos, ajustes al impuesto al carbono y un incremento en el recaudo de impuestos sobre productos como el licor, el tabaco y la cerveza.

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Los recursos adicionales obtenidos por estos últimos conceptos se destinarían al aseguramiento en salud.

En conjunto, el Gobierno calcula que las medidas permitirían una mejora de las finanzas públicas de 51 billones de pesos en 2027 y de más de 122 billones en 2030.

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Por ahora, estas disposiciones hacen parte del proyecto radicado por el Gobierno nacional y deberán surtir su trámite en el Congreso de la República antes de convertirse en ley.