"Nos dejaron en la inmunda": Gobierno radica la ley de rescate fiscal

El Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de rescate fiscal, un articulado de 105 puntos orientado a corregir el déficit de las finanzas públicas y garantizar la financiación del presupuesto del próximo año.

Durante la presentación oficial, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, explicaron que el 70 % del ajuste recaerá sobre la reducción del gasto estatal y la austeridad burocrática.



¿En qué consiste la ley de rescate fiscal radicada en la Cámara?

Según lo expuesto por el equipo económico del Gobierno, la iniciativa busca evitar una crisis fiscal producto del sobreendeudamiento y el gasto acumulado de la administración anterior. Durante la radicación, el ministro Miguel Gómez sostuvo que la propuesta constituye la herramienta central para estabilizar las finanzas del Estado y permitir el crecimiento económico en los próximos años, advirtiendo que la falta de un ajuste comprometería el cierre del presupuesto del año entrante.

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Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo calificó la coyuntura como un "problema real" que requiere decisiones inmediatas. Restrepo señaló directamente a la gestión del expresidente Gustavo Petro por el deterioro de los indicadores económicos y afirmó que la ley priorizará la austeridad en el funcionamiento del Estado antes que la presión impositiva sobre las poblaciones de menores ingresos.

"La primera decisión de la ley de rescate es ser conscientes que lo primero que tiene que hacer el Estado es apretarse el cinturón. Significa enfrentar la politiquería, la corrupción, el gasto innecesario y la burocracia desbordada", manifestó Restrepo durante el acto de radicación, añadiendo que el 70 % del esfuerzo fiscal provendrá del recorte de gastos del sector público.



“En síntesis, nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”, agregó el vicepresidente.



¿Cómo afectará el IVA y qué beneficios tendrán las microempresas?

En el componente social y tributario, el articulado establece un esquema de compensación y ajustes diferenciados según el nivel de ingresos de los contribuyentes. El Gobierno confirmó que se implementará la devolución anticipada del IVA para beneficiar a 19 millones de colombianos en condición de vulnerabilidad y pobreza, lo que equivale a 38 de cada 100 habitantes en el país.

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Para el sector empresarial, la ley contempla una reducción en las tasas de impuestos dirigida a los micro, pequeños y medianos empresarios. Según las proyecciones gubernamentales, nueve de cada diez empresas verán disminuida su carga impositiva, con especial énfasis en los micronegocios y emprendimientos.

En cuanto a las tarifas del impuesto a las ventas, el proyecto de ley propone aumentar la tarifa del IVA del 5 % al 19 % a partir del 1 de enero de 2028 para un grupo específico de bienes y servicios.

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Bienes y servicios sujetos al incremento del IVA al 19 % desde 2028:

Vehículos híbridos y eléctricos

Planes de medicina prepagada

Servicios de aseo y vigilancia

Alimentos procesados como café y avena

¿Cuáles son las sanciones para los evasores y qué pasará con los activos del Estado?

El texto radicado incluye medidas punitivas y de recaudo enfocadas en la lucha contra el fraude fiscal y la gestión de bienes públicos. Restrepo anunció que se contemplan penas de cárcel para contrabandistas y evasores de impuestos, calificando ambas prácticas como manifestaciones de corrupción que afectan los ingresos de la Nación.

Asimismo, la norma prevé incentivos y premios para los contribuyentes que cumplan de manera oportuna con sus obligaciones financieras ante la administración tributaria.

Como mecanismo complementario para la reducción de la deuda pública, el Ejecutivo autorizará la venta de activos improductivos del Estado que representan costos de mantenimiento. Los recursos obtenidos por la enajenación de estos bienes se destinarán de forma exclusiva al pago del endeudamiento estatal. La propuesta pasará a primer debate en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes.