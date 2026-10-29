Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 29 de octubre de 2026

El Chontico Noche es un juego de azar popular en Colombia que ofrece distintas modalidades para realizar apuestas, según la cantidad de cifras elegidas por cada participante. Es posible jugar con una, dos, tres o cuatro cifras. Además, desde 2025, el sorteo incluye la opción de la quinta balota, un número adicional que complementa el resultado principal.

Resultado del Chontico Noche de hoy 29 de octubre de 2026

El sorteo del Chontico Noche del jueves 29 de octubre de 2026 dejó como resultado el número:

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Estas son las cifras correspondientes a la jornada:



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

Los jugadores pueden verificar los números ganadores mediante los canales oficiales del operador del juego. También se recomienda guardar el tiquete original en buenas condiciones, pues este puede ser necesario para comprobar la apuesta y realizar los trámites correspondientes en caso de obtener un premio.

¿Cómo funciona la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es una cifra complementaria que se incorpora al resultado principal del Chontico Noche. Esta alternativa, introducida en 2025, amplió las opciones de participación y añadió un elemento adicional a las modalidades de apuesta disponibles.



Las condiciones para participar y acceder a los premios dependen del tipo de jugada y de las reglas establecidas por el operador. Por ello, antes de realizar una apuesta, es importante consultar la información oficial para conocer los requisitos y las condiciones aplicables a cada modalidad.

¿A qué hora se juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche cuenta con sorteos diarios, aunque la hora de realización cambia según el día de la semana. La programación habitual es la siguiente:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la modalidad nocturna, los participantes pueden consultar los resultados de otras opciones, como el Chontico Día y el Super Chontico Noche. Este último se programa los jueves en horario nocturno.

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Los resultados de cada jornada se publican a través de los canales autorizados del operador, donde los jugadores pueden comprobar las cifras ganadoras y consultar las condiciones correspondientes a cada sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Noche?

El valor de las apuestas puede variar según la jugada realizada. De acuerdo con la información suministrada, estos son los valores establecidos:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Antes de realizar una apuesta, se recomienda confirmar los valores vigentes en los puntos de venta autorizados.

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¿Cómo reclamar los premios del Chontico Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar la documentación necesaria para validar el tiquete y realizar el proceso de cobro.

Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos pueden cambiar de acuerdo con el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado. Premios superiores a 182 UVT: también requieren una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Los ganadores deben confirmar con el operador cuáles son los documentos y procedimientos vigentes antes de iniciar la reclamación.