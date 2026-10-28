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Blu Radio  / Nación  / Juez ordena al Museo Nacional restituir en 48 horas las piezas retiradas el 15 de octubre

Juez ordena al Museo Nacional restituir en 48 horas las piezas retiradas el 15 de octubre

La decisión resuelve de fondo la acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra Yáñez, del Pacto Histórico, junto a los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.

Retiro de obras del Museo Nacional
Retiro de obras del Museo Nacional
Foto: cortesia @ElkinRubiano4
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir, en un plazo de 48 horas, la totalidad de las piezas retiradas de sus salas de exhibición el pasado 15 de octubre.

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En el numeral decimosexto de la providencia, el despacho judicial establece que la restitución debe garantizar las condiciones técnicas necesarias para su conservación y mantenerse mientras las entidades adelantan la evaluación técnica y curatorial correspondiente, con intervención del Comité de Gestión Patrimonial del Museo.

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Para el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, esta es una victoria de las víctimas. "Esto es una medida que piensa no solo en la coyuntura sino en las decisiones hacia adelante permitiendo que sean por fuera de cualquier consideración de carácter personal de los gobernantes de turno", dijo el representante a la Cámara Gabriel Becerra en Recap Blu, de Blu Radio.

"Vamos a esperar respuesta del Gobierno nacional, porque de no cumplir está haciendo abiertamente un desafío a la constitución", añadió.

El retiro, realizado en cumplimiento de una orden presidencial, según informó el Ministerio en su respuesta al juzgado, incluyó 22 piezas patrimoniales y un total de 63 elementos entre obras en comodato, facsímiles y material de apoyo, vinculados a la memoria de la Unión Patriótica, las luchas feministas, la población LGBTIQ+ y el Acuerdo de Paz de 2016.

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En su fallo, el juzgado señaló que el retiro no respondió a criterios técnicos ni curatoriales y advirtió que excluir manifestaciones culturales por su contenido ideológico o político es contrario a la Constitución. La orden deberá cumplirse bajo criterios de protección de la memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura.

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