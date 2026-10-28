"Los medios del Estado no estarán al servicio del wokismo": De La Espriella en RTVC

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en RTVC hablando sobre el papel de los medios públicos. En un principio aseguró que los medios públicos a partir de hoy volvían a llamarse RTVC, pues en el Gobierno anterior se adoptó el nombre de Inravisión.

“La televisión pública tampoco puede utilizarse para adoctrinar, mucho menos cuando quienes están al frente de la pantalla son niños y jóvenes. En la patria milagro los medios del Estado no estarán al servicio del wokismo, ni de ninguna agenda que pretenda convertir en la realidad de los colombianos el pensamiento de un grupo determinado”, dijo el mandatario.

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Además denunció presuntas irregularidades que se habrían presentado en RTVC durante el anterior Gobierno, especialmente en época electoral.

“El régimen corrupto anterior suscribió 1.051 contratos por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Solo entre el 6 y el 7 de agosto, a pocas horas de que se extinguiera el mandato socialcomunista al que derrotamos, se celebraron 87 contratos”, denunció el mandatario.



#EnDesarrollo El presidente De la Espriella denunció irregularidades en la adquisición de una unidad móvil durante el Gobierno Petro, con un sobrecosto de 2.000 millones de pesos.



"El gerente anterior, conocido de autos, como decimos los abogados, por su mala conducta frente a… pic.twitter.com/4MGQI9zULL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 29, 2026

El presidente le pidió a las autoridades investigar estos casos.

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“El gerente anterior, conocido de autos por su mala conducta frente a las mujeres, celebró un contrato por 11.924 millones de pesos para adquirir una unidad móvil, supuestamente destinada a fortalecer la capacidad técnica de la televisión pública. La unidad no cuenta con la planta eléctrica indispensable para operar, además, los equipos no cumplen con las especificaciones técnicas y, para cerrar con broche de oro, se advierte un sobrecosto de más de 2.000 millones de pesos”, agregó De La Espriella.