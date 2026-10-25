Regreso de María Corina Machado a Venezuela aumenta presión por elecciones y transición democrática

El regreso de María Corina Machado a Venezuela, después de diez meses fuera del país, representa un nuevo desafío para el gobierno interino de Delcy Rodríguez y podría fortalecer la presión de la oposición para avanzar hacia una transición democrática. Así lo analizaron el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, y el periodista Roberto Deniz, de Armando Info, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, sobre el panorama político venezolano.

Alarcón sostuvo que el retorno de Machado responde a una demanda de la ciudadanía y puede contribuir a mejorar la coordinación de las fuerzas opositoras. Según explicó, aunque los principales partidos han mantenido su respaldo al liderazgo de la dirigente desde las elecciones primarias de 2023, su ausencia representaba una limitación para la articulación política.

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“Eso otorga, por decirlo de alguna manera, instrumentos adicionales de presión y de coordinación política a la oposición democrática en Venezuela”, afirmó el profesor.

Elecciones en Venezuela: aumenta la presión sobre el gobierno interino

Uno de los principales interrogantes es cuándo podrán celebrarse nuevas elecciones. Alarcón advirtió que, hasta el momento, las negociaciones no han producido resultados irreversibles en materia institucional. Entre los asuntos pendientes mencionó la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la definición de una fecha electoral.



El académico considera que la situación venezolana requiere elecciones en un plazo prudente, posiblemente durante los primeros seis o siete meses del próximo año. También señaló un incremento de las protestas sociales: según los datos que presentó, las manifestaciones aumentaron un 400 % entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

“La rabia va en creciendo y su miedo a protestar va en bajada”, expresó al describir el ambiente social del país.

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Donald Trump y los intereses de Estados Unidos en Venezuela

Por su parte, Roberto Deniz señaló que el regreso de Machado no parece improvisado y podría estar relacionado tanto con la presión política ejercida por la oposición como con los intereses internos de Estados Unidos.

El periodista planteó que la administración de Donald Trump ha priorizado los asuntos petroleros y económicos, mientras la transición política venezolana permanece pendiente.

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“Ese es el gran desafío que ella tiene, y es una paradoja”, explicó Deniz, al referirse a la necesidad de que Machado impulse cambios políticos sin entrar en conflicto con la estrategia estadounidense.

El analista también consideró que facilitar el regreso de la dirigente podría tener implicaciones para el voto latino en Estados Unidos, en medio de las críticas a la política de Washington hacia Venezuela.

En este contexto, el retorno de María Corina Machado abre interrogantes sobre el futuro de la oposición venezolana, las negociaciones políticas y las condiciones para convocar nuevas elecciones. Sin embargo, los entrevistados coincidieron en que todavía no existe una fecha definida para ese proceso.

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Escuche la entrevista completa acá: