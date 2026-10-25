Milagroso rescate: niña fue arrastrada por una corriente de agua y casi termina en alcantarilla

Las lluvias intensas pueden convertirse rápidamente en una amenaza para las personas, especialmente cuando las calles comienzan a acumular grandes cantidades de agua. En cuestión de minutos, una vía puede transformarse en una corriente capaz de arrastrar objetos, vehículos e incluso personas.

Las inundaciones suelen producirse cuando las precipitaciones superan la capacidad del suelo, los canales y los sistemas de alcantarillado para absorber o evacuar el agua. Si las alcantarillas están saturadas, obstruidas o reciben un volumen de agua mayor al que pueden manejar, el líquido puede desplazarse por las calles con fuerza y generar situaciones de alto riesgo.

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Niña fue arrastrada por una corriente y casi termina en una alcantarilla

Una situación de peligro ocurrió en el municipio de Sonsonate, en el occidente de El Salvador, luego de las fuertes lluvias que golpearon la zona.

La intensidad de las precipitaciones provocó una corriente de agua que comenzó a desplazarse por las calles. En medio de esta situación, una niña fue arrastrada por la fuerza del agua y terminó cerca de una alcantarilla.



La menor estuvo a punto de ser succionada por la alcantarilla, un momento que pudo haber terminado en una tragedia. Sin embargo, las personas que se encontraban en el lugar reaccionaron rápidamente y acudieron en su ayuda.

Gracias a la intervención de dos hombres y de quienes presenciaron el hecho, la niña pudo ser retirada de la corriente y puesta a salvo.

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Una de las personas acudió primero al ver a la menor en medio de la emergencia; luego otro hombre se acercó para lograr auxiliarla. La grabación que circula en redes sociales, deja ver únicamente la cabeza de la niña mientras la sujetan para que logre respirar mientras es sacada del lugar.

Frente a esto, las autoridades indicaron a los cuidadores y padres de familia estar atentos a los niños, pues son los que pueden tener mayores dificultades para mantenerse de pie o escapar de una corriente de agua.

🌧👧 Rescatan a una niña que fue arrastrada por las lluvias en El Salvador



🌊 La fuerte corriente provocada por las precipitaciones que golpearon el municipio de Sonsonate (occidente) arrastró a una niña hacia una coladera; la menor estuvo a punto de ser succionada por la… pic.twitter.com/FHMDqxC6Ua — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 24, 2026

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¿Qué hacer ante una inundación o una corriente de agua?

Durante lluvias intensas, organismo de emergencia indicaron que es importante evitar caminar o conducir por zonas inundadas, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo. La corriente puede tener suficiente fuerza para hacer perder el equilibrio a una persona o desplazar un vehículo. También se recomienda:

