Video: conductor saltó de su carro justo antes de que cayera por un barranco

Un automóvil que permanecía al borde de un precipicio terminó rodando por un barranco, pese a los esfuerzos de varios hombres por evitar la caída. En medio de la emergencia, el conductor consiguió salir del vehículo antes de que este se precipitara por la pendiente.

El episodio quedó registrado en un video difundido en redes sociales. Las imágenes muestran a varias personas alrededor del carro mientras intentan impedir que se deslice hacia el vacío. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para mantenerlo en una posición segura.

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En medio de la situación, el conductor también intentaba mover el automóvil para sacarlo del lugar. La maniobra no tuvo éxito y el vehículo comenzó a desplazarse por la pendiente, lo que obligó a los presentes a apartarse para evitar quedar en su trayectoria.

La secuencia tomó un giro inesperado cuando el hombre logró abrir una de las puertas y salir del carro justo antes de que este cayera por el barranco.



¿Cómo logró escapar el conductor antes de que cayera el automóvil?

En la grabación se observa que varios hombres rodean el vehículo e intentan sostenerlo mientras permanece cerca del precipicio. El conductor, por su parte, busca sacarlo de esa posición, pero el automóvil empieza a deslizarse y pierde estabilidad.

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Cuando el carro comienza a rodar, las personas que se encontraban cerca se alejan rápidamente. En ese instante, el conductor consigue abrir una de las puertas y abandonar el vehículo antes de que este continúe su caída.

El automóvil termina precipitándose por el barranco y da varias vueltas durante el descenso. La maniobra de escape del hombre ocurre en medio de esos segundos críticos, mientras los presentes observan cómo el vehículo cae sin que puedan detenerlo.

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Las imágenes muestran la secuencia desde los intentos iniciales por evitar el accidente hasta la caída del carro. No obstante, la publicación no aporta detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al automóvil a quedar al borde del precipicio en una vía en India.