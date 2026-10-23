"Estas investigaciones podrían arrojar frutos para la verdad en Colombia": abogado de Eva Ferrer

El abogado Johnny Batalla, representante legal de Eva Ferrer, se refirió en Recap Blu, de Blu Radio, al proceso judicial que enfrenta su representada y a los señalamientos que ella ha hecho contra Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia. El jurista defendió la entrega de evidencias a la Fiscalía y anunció que su defendida busca aportar material ante autoridades de Estados Unidos.

Batalla cuestionó las versiones según las cuales Ferrer no habría entregado pruebas durante las diligencias judiciales. Según explicó, su representada ha presentado audios, documentos y otros elementos que, a su juicio, respaldarían sus declaraciones sobre los hechos que son materia de investigación.

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"Me causa enorme angustia e incluso me deja perplejo que haya fuentes de la Fiscalía que aseguren que Eva Ferrer no ha entregado ninguna prueba", manifestó el abogado en entrevista con Blu Radio.

Abogado de Eva Ferrer pidió aclaraciones a la Fiscalía

Ante la información que atribuye a fuentes del organismo investigador la afirmación de que Ferrer se habría limitado a narrar los hechos, la defensa envió una comunicación para solicitar explicaciones sobre el material probatorio aportado.

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Batalla indicó que busca establecer si las evidencias fueron recibidas correctamente y si los funcionarios encargados pueden acceder a ellas. También pidió aclarar si existe alguna dificultad técnica para abrir los archivos entregados durante el proceso.

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"Queremos que nos informen si las evidencias no llegaron, si son accesibles o si existe alguna dificultad para abrir el material que ella entregó", explicó el abogado, quien aseguró que las diligencias quedan grabadas y permiten verificar lo ocurrido.

El jurista también señaló que las declaraciones de Ferrer han incluido información sobre el contexto de su relación con la familia del expresidente y sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con determinadas entidades. Según su versión, la testigo ha mencionado audios, conversaciones, contratos, empresas y personas que podrían contribuir a corroborar sus afirmaciones.

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Eva Ferrer entregaría evidencias ante autoridades de Estados Unidos

Otro de los asuntos abordados por Johnny Batalla fue la decisión de acudir a autoridades estadounidenses para entregar material relacionado con los señalamientos divulgados por Eva Ferrer en la revista Semana.

El abogado sostuvo que, a partir de lo narrado por su representada, habría situaciones que podrían trascender la jurisdicción penal colombiana. Por ello, consideró pertinente que las autoridades de Estados Unidos conozcan los elementos que ella asegura tener en su poder.

"Estas investigaciones podrían arrojar frutos para la verdad en Colombia", planteó el abogado al referirse a la estrategia de la defensa y a la posibilidad de que las autoridades de ambos países conozcan los elementos relacionados con las denuncias.

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Batalla afirmó que Ferrer llevará un paquete de evidencias con el que pretende respaldar sus declaraciones públicas. Entre los señalamientos que buscaría sustentar están las afirmaciones sobre el supuesto transporte de droga y dinero desde Venezuela hacia Colombia, hechos que ella atribuye a Verónica Alcocer.

Estas acusaciones corresponden a la versión de Ferrer y deberán ser examinadas por las autoridades competentes. Su mención en declaraciones públicas no constituye, por sí misma, una prueba de que los hechos denunciados hayan ocurrido.

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Defensa de Eva Ferrer se refirió a su seguridad

Durante la entrevista con Blu Radio, Johnny Batalla también habló sobre las medidas que, según indicó, habría adoptado su representada para proteger su ubicación en medio de la situación que enfrenta.

El abogado aseguró que Ferrer habría eliminado sus líneas telefónicas y se habría trasladado a otro lugar, lo que dificultaría que otras personas pudieran localizarla. Sin embargo, no entregó detalles específicos sobre su paradero ni sobre las circunstancias concretas de las amenazas mencionadas.

Batalla también destacó la actuación de la Fiscalía en materia de protección. Según explicó, durante la primera diligencia, la funcionaria a cargo del caso informó que se habían activado los protocolos para evaluar el nivel de riesgo de la testigo.

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"La fiscalía nos manifestó en la primera diligencia que ya había activado los protocolos para definir el riesgo de seguridad de Eva Ferrer", señaló el jurista, quien agregó que les mostraron la comunicación remitida a la oficina encargada de realizar esa valoración.

De esta manera, la defensa de Eva Ferrer insiste en que se verifique el material que asegura haber entregado a la Fiscalía y busca que sus declaraciones sean examinadas también por autoridades estadounidenses. El alcance de las denuncias y la eventual responsabilidad de las personas mencionadas dependerán de las pruebas y de las decisiones que adopten los organismos competentes.