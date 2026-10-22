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De La Espriella responde a Rodrigo Lara: Recap Blu, programa del 22 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • El presidente Abelardo De La Espriella respondió a Rodrigo Lara luego de su salida del Ministerio del Interior. Le agradeció por su trabajo, pero señaló que hubo "diferencias de criterio".
  • El exminsitro Juan Fernando Cristo manifestó que la salida de Lara no estuvo condicionada por el error en la aprobación del presupuesto, sino en las posturas y ideologías del actual Gobierno.
  • Jota Pe Hernández entregó detalles de la denuncia contra Levy Rincón. El senador y otros 25 congresistas lo acusan por conductas de injuria, calumnia y hostigamiento agravado.
  • Estados Unidos le revocó la visa a siete políticos o exdirigentes del país, entre ellos Ricardo Roa y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.
  • Presto se salvó de la liquidación gracias a la adquisición del Grupo Nutresa: se salvan más de 700 empleos.

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