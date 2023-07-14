En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba Casanare
Quitavisas
Rodrigo Lara
Eva Ferrer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Presto

Presto

Fotografía de uno de los productos que ofrece Presto
Economía

Este es el plan de Nutresa tras rescatar a Presto: no habrá fusión con El Corral

Fachada de un restaurante de la cadena de hamburguesas Presto adquirida por Grupo Nutresa
Economía

Grupo Nutresa compra Presto: los detalles del acuerdo para salvar la marca

hamburguesas Presto
Economía

Hamburguesas Presto se salva: Nutresa evitará la desaparición

hamburguesas Presto
Economía

Presto entra en liquidación: busca comprador para evitar que sus hamburguesas desaparezcan

Distintas marcas en apoyo a Frisby.
Nación

Presto y KFC apoyan a Frisby en medio de disputa por el uso de su nombre: "Estamos con ustedes”

OMA y Presto entrarán en proceso de reorganización y dan tranquilidad a sus empleados
Economía

Presto y Oma entran en reorganización empresarial

OMA y Presto entrarán en proceso de reorganización y dan tranquilidad a sus empleados
Economía

OMA y Presto entrarán en proceso de reorganización y dan tranquilidad a sus empleados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad