Hamburguesas Presto se salva: Nutresa evitará la desaparición

La cadena colombiana de hamburguesas Presto se salvó de la desaparición luego de que el Grupo Nutresa decidiera adquirir sus restaurantes a través de su filial IRCC S.A.S., una operación que permitirá preservar los 700 puestos de trabajo de la compañía y garantizar la continuidad del negocio.

El anuncio fue confirmado por el presidente Abelardo De La Espriella luego de que se conociera que la compañía detrás de la marca había solicitado iniciar su liquidación ante la Superintendencia de Sociedades por sus dificultades financieras.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que la operación permitirá conservar tanto los empleos como las marcas de esta tradicional cadena de comidas rápidas, una vez se cumplan las condiciones correspondientes.

“Esta operación permitirá preservar 700 empleos, el 100 % de los puestos de trabajo, garantizar la continuidad del negocio y conservar sus marcas, una vez se cumplan las condiciones correspondientes”, señaló el jefe de Estado en su publicación.



La operación representa una alternativa para mantener vigente a Presto, que enfrentaba un panorama financiero que amenazaba su permanencia en el mercado.



No va a liquidación

El anuncio se conoce después de que se conociera hace unos días que Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa detrás de Presto, había solicitado el 30 de septiembre a la Superintendencia de Sociedades adelantar su liquidación. La decisión se produjo luego de que la compañía enfrentara dificultades para cumplir sus obligaciones con los acreedores, pese a haberse acogido previamente a un proceso de reorganización empresarial con el que buscaba superar la crisis. En ese momento, la liquidación aparecía como el camino para disponer de sus activos y destinar los recursos recuperados al pago de las deudas.

De acuerdo con la información conocida entonces, Presto reportaba activos cercanos a los 46.000 millones de pesos, cuyo valor debía determinarse para establecer cuánto dinero podía recuperarse mediante la venta de sus bienes, restaurantes y de la propia marca. La situación también generaba preocupación entre los proveedores y demás acreedores, ante la posibilidad de que los recursos disponibles no fueran suficientes para cubrir todas las obligaciones pendientes. Con la decisión de Nutresa de adquirir los restaurantes, se abre una nueva posibilidad para la continuidad de la operación, aunque su materialización depende del cumplimiento de las condiciones correspondientes a la transacción.

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Con esta adquisición, Presto podría superar uno de los momentos más difíciles de su historia y mantenerse como una de las marcas tradicionales de hamburguesas en Colombia.