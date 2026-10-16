Presto entra en liquidación: busca comprador para evitar que sus hamburguesas desaparezcan

La cadena colombiana de comidas rápidas Presto inició el camino hacia su liquidación definitiva, luego de reconocer las dificultades financieras que le impiden continuar operando como negocio en marcha. Sin embargo, la marca todavía tiene una posibilidad de sobrevivir: que aparezca un inversionista interesado en adquirirla y ponerla nuevamente en funcionamiento.

Blu Radio conoció que, Franquicias y Concesiones S. A. S., compañía detrás de Presto, solicitó el 30 de septiembre a la Superintendencia de Sociedades que adelante su liquidación. La empresa tomó esta decisión después de enfrentar problemas para cumplir sus obligaciones con los acreedores, pese a haberse acogido anteriormente a un proceso de reorganización empresarial con el que buscaba superar su crisis.

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Según la información, Presto reporta activos por cerca de 46.000 millones de pesos, que serán objeto de valoración para determinar qué recursos pueden recuperarse mediante la venta de sus bienes, restaurantes y de la propia marca. El dinero obtenido se destinaría al pago de las deudas, de acuerdo con el orden de prelación establecido para los acreedores. Entre los afectados también están los proveedores, que podrían enfrentar pérdidas si los recursos no alcanzan para cubrir todas las obligaciones.

Hamburguesas Presto. Instagram @presto_col

La esperanza para que no desaparezca

Aunque el panorama es complejo, existe una alternativa para evitar que desaparezca una de las marcas tradicionales de hamburguesas en Colombia. Vale recordar el caso de Almacenes La 14 como ejemplo de una compañía cuya historia puede abrir espacio a soluciones si surge un inversionista interesado. En el caso de Presto, la llegada de un comprador podría permitir que los restaurantes y la marca continúen bajo una nueva estructura empresarial.



Por ahora, el futuro de la cadena dependerá de lo que ocurra durante el proceso de liquidación y de la posibilidad de encontrar un comprador. Si no aparece una alternativa viable, la marca podría desaparecer definitivamente del mercado colombiano.