En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Presto entra en liquidación: busca comprador para evitar que sus hamburguesas desaparezcan

Presto entra en liquidación: busca comprador para evitar que sus hamburguesas desaparezcan

Si no aparece una alternativa viable, la marca podría desaparecer definitivamente del mercado colombiano.

hamburguesas Presto
Hamburguesas Presto
Instagram @presto_col
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

La cadena colombiana de comidas rápidas Presto inició el camino hacia su liquidación definitiva, luego de reconocer las dificultades financieras que le impiden continuar operando como negocio en marcha. Sin embargo, la marca todavía tiene una posibilidad de sobrevivir: que aparezca un inversionista interesado en adquirirla y ponerla nuevamente en funcionamiento.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Blu Radio conoció que, Franquicias y Concesiones S. A. S., compañía detrás de Presto, solicitó el 30 de septiembre a la Superintendencia de Sociedades que adelante su liquidación. La empresa tomó esta decisión después de enfrentar problemas para cumplir sus obligaciones con los acreedores, pese a haberse acogido anteriormente a un proceso de reorganización empresarial con el que buscaba superar su crisis.

Últimas noticias

Imagen con el logo del chance Chontico Día, balotas numeradas y un sol que referencia el sorteo de la una de la tarde.
Juegos de azar

Chontico Día hoy, resultado del último sorteo viernes 16 de octubre de 2026

Presidente Abelardo De La Espriella
Economía

Los subsidios y exenciones que podría recortar el presidente De La Espriella, ¿tocará el IVA?

Publicidad

Según la información, Presto reporta activos por cerca de 46.000 millones de pesos, que serán objeto de valoración para determinar qué recursos pueden recuperarse mediante la venta de sus bienes, restaurantes y de la propia marca. El dinero obtenido se destinaría al pago de las deudas, de acuerdo con el orden de prelación establecido para los acreedores. Entre los afectados también están los proveedores, que podrían enfrentar pérdidas si los recursos no alcanzan para cubrir todas las obligaciones.

Hamburguesas Presto.
Hamburguesas Presto.
Instagram @presto_col

La esperanza para que no desaparezca

Aunque el panorama es complejo, existe una alternativa para evitar que desaparezca una de las marcas tradicionales de hamburguesas en Colombia. Vale recordar el caso de Almacenes La 14 como ejemplo de una compañía cuya historia puede abrir espacio a soluciones si surge un inversionista interesado. En el caso de Presto, la llegada de un comprador podría permitir que los restaurantes y la marca continúen bajo una nueva estructura empresarial.

Por ahora, el futuro de la cadena dependerá de lo que ocurra durante el proceso de liquidación y de la posibilidad de encontrar un comprador. Si no aparece una alternativa viable, la marca podría desaparecer definitivamente del mercado colombiano.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Presto

Comida Rápida

Superintendencia de Sociedades

Publicidad

Publicidad

Publicidad