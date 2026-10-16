Sencia, en negociaciones para reubicar o aplazar concierto de Fonseca en El Campín

A través de un comunicado, la organización Sencia anunció el reforzamiento de sus medidas técnicas y operativas en el Estadio Nemesio Camacho En Campín. La intervención busca que el fútbol retorne al escenario de la capital colombiana en las mejores condiciones posibles.

Acondicionamiento técnico e intervención agronómica del césped

Para asegurar el desarrollo del partido previsto para este sábado, Sencia aseguró que ejecuta un plan integral de acondicionamiento sobre el terreno de juego. Este trabajo se ha visto beneficiado por una mejoría gradual en el clima registrada en las últimas horas.

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Entre las acciones especializadas desplegadas sobre la gramilla se incluyen trabajos de descompactación, inyección de aire y labores continuas de mantenimiento agronómico. De igual forma, el equipo técnico mantiene un monitoreo constante de los niveles de humedad y realiza la revisión puntual de las uniones del césped para asegurar la estabilidad del terreno.

Fonseca // Foto: Omar Cruz

Ajustes en eventos de entretenimiento y concierto de Fonseca

Con el objetivo primordial de acondicionar el escenario para la práctica futbolística, Sencia inició conversaciones con el promotor del concierto del artista Fonseca. Las partes analizan la opción de modificar la fecha del espectáculo o trasladar el evento a otro escenario. El evento está programado para el próximo 24 de octubre.



Desde la entidad calificaron esta medida como una decisión difícil, expresando su plena solidaridad con el cantante Fonseca y con todas las personas que planeaban asistir a su presentación en el Estadio.

Proyección a largo plazo y la nueva obra del Estadio

Según informó la entidad, imprevistos y circunstancias de esta índole reafirman la importancia de avanzar en la nueva obra de infraestructura del Estadio Nemesio Camacho. Este proyecto responde a una necesidad estructural de largo plazo para la ciudad, orientada a dotar a Bogotá de un escenario moderno dotado con tecnología de punta y mejores prácticas internacionales tanto para el deporte como para el entretenimiento. Sencia reiteró su convicción de que el proyecto final entregará un escenario a la altura de lo que Bogotá y sus ciudadanos merecen.