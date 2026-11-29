Este domingo, España celebra su decimoséptima jornada de elecciones generales de la etapa democrática, un proceso electoral que definirá la composición del Congreso de los Diputados y del Senado para los próximos cuatro años. Desde las 9:00 horas, los colegios electorales han abierto sus puertas en todo el territorio nacional, habilitando un total de 61.033 mesas para facilitar el ejercicio del derecho al voto.

La convocatoria, que ha captado la atención tanto nacional como internacional, cuenta con un censo total de 38.616.949 ciudadanos con derecho a sufragio. Entre ellos destaca la participación andaluza, con más de 6,8 millones de electores, y la actividad en comunidades como Baleares, donde más de 870.000 ciudadanos están llamados a las urnas en una jornada marcada también por el estreno histórico de Formentera como circunscripción.



Los temas que dominan la agenda electoral

El debate público durante la campaña y los ejes que han movilizado a los votantes hacia las urnas se han centrado principalmente en dos pilares: la crisis de la vivienda y la gestión de la inmigración. Estas elecciones, calificadas como un punto de inflexión, ponen sobre la mesa la posibilidad de una continuidad del actual bloque progresista encabezado por el PSOE o, por el contrario, un giro hacia opciones de derecha y ultraderecha.

Analistas internacionales y medios globales han enfatizado que el resultado de este 29-N no solo decidirá la gestión interna, sino que podría alterar el tablero político nacional ante el posible avance de las formaciones situadas en el espectro más conservador. La vivienda, convertida en una preocupación central para la ciudadanía, junto con las políticas migratorias, han sido los elementos que han dictado el tono de las propuestas de los principales candidatos.

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Elecciones generales en España en VIVO

Protagonismo de los candidatos y normalidad en la jornada

Los líderes de las principales fuerzas políticas ya han ejercido su derecho al voto. Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno y candidato a la reelección, ha sido uno de los primeros en acudir a su colegio electoral en Madrid. Tras depositar su voto, el líder socialista ha expresado ante los medios que mantiene "buenas sensaciones" y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que participe masivamente en lo que ha definido como una decisión vital para el futuro inmediato del país.

Por su parte, la jornada transcurre con normalidad en prácticamente todo el mapa nacional. En regiones como La Rioja, los 251 colegios electorales han iniciado el proceso sin incidencias significativas, contando con la participación de 1.554 ciudadanos que integran las mesas como presidentes y vocales titulares, reforzados por un amplio despliegue de suplentes.



Expectativas y plazos para el escrutinio

La votación se mantendrá ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en el que cerrarán los centros de votación en la península, dando paso al inicio del conteo de votos. Aunque los datos oficiales se irán procesando conforme avance la noche, se espera que el primer avance significativo sobre los resultados electorales se dé a conocer alrededor de las 22:30 horas.



Este proceso no solo determina quién ocupará la presidencia del Gobierno, sino que también reorganiza el poder legislativo al elegir a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores. La expectación ante este 29-N es alta, dado que los resultados finales marcarán, con total seguridad, la hoja de ruta de España durante la presente legislatura, en un contexto de polarización política que ha marcado la tónica de los últimos meses.