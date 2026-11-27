La retención se produjo con el propósito de hacer efectiva una orden de captura expedida contra Caicedo Omar el pasado 9 de septiembre de 2026, dentro de una investigación por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

El exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar fue capturado por la Guardia Civil Española en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, España, luego de una solicitud de la Fiscalía General de la Nación y de la activación de una notificación roja de Interpol.

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La retención se produjo con el propósito de hacer efectiva una orden de captura expedida contra Caicedo Omar el pasado 9 de septiembre de 2026, dentro de una investigación por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

Los hechos que son materia de investigación fueron denunciados el 2 de julio de este año, cuando, de acuerdo con la información de la Fiscalía, el exmandatario ya habría salido del país. Posteriormente, el 23 de julio, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el fuero que ostentaba Caicedo Omar como gobernador del Magdalena al momento de los hechos.



A partir de ese momento, el fiscal delegado dispuso un plan metodológico y diferentes actividades de policía judicial para avanzar en la investigación y establecer lo ocurrido. De acuerdo con la Fiscalía, estas diligencias permitieron obtener elementos materiales probatorios que darían cuenta de la posible responsabilidad del exgobernador en las conductas que se le atribuyen.

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Inicialmente, la investigación estaba en manos de la seccional Magdalena de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos investigados y al fuero que tenía Caicedo Omar cuando ocurrieron, el proceso fue trasladado a Bogotá y quedó bajo la dirección de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

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En ese contexto, el grupo de intervención temprana ordenó diferentes actos de verificación dentro de la investigación, con los que se buscó avanzar en la recolección de elementos relacionados con la denuncia.

En el documento de denuncia quedaron consignados los detalles de lo que sería un presunto caso de abuso sexual contra una niña que, para el año 2023, tenía ocho años de edad. De acuerdo con la denuncia, la menor acompañaba a su madre a reuniones que esta sostenía con el entonces gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

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La denunciante aseguró que la petición expresa del entonces mandatario era que la niña asistiera a esos encuentros. Estos hechos hacen parte de las circunstancias que actualmente son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.