El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra asumió como nuevo comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, una de las unidades estratégicas para las operaciones militares en el noroccidente del país. El oficial llega a este cargo después de estar al frente de la Cuarta Brigada, también con sede en Medellín.

“Que cada familia sepa que los soldados seguiremos sirviendo con dignidad en el noroccidente de Colombia”, afirmó el nuevo comandante de la Séptima División.

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La transmisión de mando se realizó en el campo de paradas General José María Córdova, en Medellín, durante una ceremonia presidida por el comandante del Ejército, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, y con la participación de autoridades civiles, policiales y militares de la región.

General Caycedo, nuevo comandante de la Séptima División del Ejército. Foto: Ejército Nacional

El comandante, oriundo de Chaparral, Tolima, cuenta con más de 30 años de trayectoria en las Fuerzas Militares. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1994 y pertenece al arma de Caballería. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos de mando y responsabilidades estratégicas.



En su carrera se encuentra la comandancia del Gaula Militar Casanare, el Batallón de Alta Montaña número 10, la dirección nacional de los Gaula Militares y el Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo.

También se desempeñó como oficial destacado en la Secretaría de Seguridad Presidencial; oficial destacado en el Batallón de Infantería n°3 Colombia en la Península del Sinaí, Egipto; agregado militar en la Embajada de Colombia ante el reino de España; Comandante del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo; y comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. En diciembre de 2024 ascendió al grado de brigadier general.

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Su trayectoria ha sido reconocida con más de 30 condecoraciones militares, entre ellas la medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño y la medalla Servicios Unidos por la Paz, por su participación en la Fuerza Multinacional de Observadores de Paz.

Al asumir el mando de la Séptima División, el general señaló que una de sus prioridades será fortalecer las operaciones contra los grupos criminales y enfrentar fenómenos como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

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El oficial tendrá bajo su responsabilidad las operaciones militares en Antioquia, Córdoba, Chocó, ocho municipios de Sucre y Puerto Boyacá, en Boyacá. Territorios en los que, según indicó, será fundamental fortalecer el trabajo articulado con las autoridades regionales.

El comandante ratificó su compromiso de trabajar por mejores condiciones de seguridad para las comunidades, con operaciones enmarcadas en el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.