El presidente Abelardo de la Espriella lanzó un duro mensaje contra José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, luego de que se difundieran fotografías del dirigente gremial junto al senador Iván Cepeda, su rival en la pasada contienda presidencial.

A través de su cuenta de X, el mandatario acusó a Lafaurie de “tejer alianzas” con Cepeda “con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial” y aseguró que su Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos.

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Este es el trino completo del presidente:

“José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial. Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo. Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse. De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano. Tener convergencias y montar pantomimas democráticas con el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar, no es diálogo. Sentarse a manteles con quien pretende socavar la democracia, desconoce el veredicto popular y sueña con imponer por otras vías lo que las urnas le negaron, ¡es complicidad!

Iván Cepeda y José Felix Lafaurie Redes sociales

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Con este mensaje, De la Espriella anunció que, en adelante, la política pública para el sector ganadero y el campo se definirá directamente con los productores, sin la mediación del gremio que dirige Lafaurie.

La foto de la polémica

La controversia surgió por unas fotografías en las que Lafaurie aparece conversando con el senador del Pacto Histórico; en una de ellas ambos se ven sonrientes, una escena que generó reacciones en redes sociales por las diferencias ideológicas entre los dos dirigentes. Las imágenes fueron tomadas durante el Congreso Ganadero de Fedegán, realizado en Valledupar.

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Lafaurie se defendió

Antes del pronunciamiento presidencial, el líder ganadero explicó en un hilo en X que Fedegán invitó a todos los congresistas al Congreso Ganadero y que, como presidente del gremio, le correspondía recibir a Cepeda con la misma consideración que a los demás asistentes.

Lafaurie recordó que Cepeda ya había asistido a ediciones anteriores del encuentro y planteó que lo único que cambió esta vez fue el Gobierno. Además, afirmó tener diferencias de fondo con el senador, pero consideró un error que el trato de un gremio con el Congreso dependa de quién ocupe la Casa de Nariño.

El dirigente también advirtió sobre el futuro político del país: se preguntó qué esperarían de Fedegán quienes hoy lo cuestionan si en 2030 el sector de Cepeda regresa al poder y la propiedad rural vuelve a estar en juego. Cerró su mensaje asegurando que quiere trabajar con el actual Gobierno en todo lo que beneficie a la ganadería y que asumirá el mismo deber con el que llegue en 2030.

Para que el país no interprete indebidamente lo que hoy ocurrió en el Congreso Ganadero, aquí van unas reflexiones: 1/9 Invitamos a todos los congresistas de la República al Congreso Ganadero en Valledupar. Asistieron varios, entre ellos Iván Cepeda. Como presidente de Fedegán, me correspondía recibirlo con la misma consideración que a los demás. 2/9 Hace cuatro años, el Congreso Ganadero me pidió integrar la delegación del gobierno Petro en las conversaciones con el ELN. A ese Congreso asistieron congresistas del Pacto Histórico y tres senadores de Comunes. 3/9 Dos años después, los propios ganaderos me pidieron seguir en la delegación. Iván Cepeda asistió a esos dos congresos y volvió a Valledupar. ¿Qué cambió esta vez? Cambió el Gobierno. 4/9 Tengo diferencias de fondo con Cepeda. Y en un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quién esté en la Casa de Nariño. 5/9 Cepeda estuvo cerca de llegar a la Presidencia. ¿Y si en 2030 su sector vuelve al poder y la propiedad rural está en juego? ¿Qué esperarán entonces de Fedegán quienes hoy cuestionan que yo haya recibido a un senador invitado? 6/9 Con Petro me tocó enfrentar ese dilema. Su gobierno iba a hacer la reforma agraria para cumplir el acuerdo con las Farc, con Fedegán, sin Fedegán o contra Fedegán. Preferí intervenir y defender la propiedad privada en la mesa donde se tomarían las decisiones. 7/9 Por eso firmé el acuerdo de tierras. Ante el riesgo de que las invasiones se extendieran, defendí una regla concreta: que toda venta fuera voluntaria y que cada ganadero pudiera decidir si vendía o conservaba su finca. 8/9 Con Santos me opuse a la negociación con las Farc en asuntos que tocaban de lleno al gremio. Exigí justicia para las víctimas y garantías para la propiedad rural. Como recordé en Valledupar, hubo momentos en que me tocó dar esa batalla prácticamente solo. 9/9 Con este Gobierno quiero trabajar en todo lo que podamos hacer por la ganadería y por Colombia. Y ante el gobierno que venga en 2030 asumiré el mismo deber: sentarme con quien corresponda, decirle de frente lo que pienso y defender los derechos de los ganaderos.

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Una relación que ya venía tensa

El choque con la Casa de Nariño no es el primero. En semanas recientes, Lafaurie protagonizó un fuerte altercado con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el Ministerio ordenó una auditoría sobre recursos manejados por Fedegán.