La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, denunció que Nelfy Melo Morales, exsecretaria del ahora expresidente Gustavo Petro, se encuentra vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista Claudia Teresa Romero Nader desde el 23 de julio de 2026, posiblemente con documentos académicos irregulares.

A simple vista parece una contratación normal, sin embargo, esta vinculación genera interrogantes, debido a los cuestionamientos sobre los documentos académicos de Melo Morales y a la existencia de una investigación disciplinaria que, según afirmó, solicitó cuando estaba al frente del Dapre en enero de 2026.

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De acuerdo con Angie Rodríguez, en enero de 2026, tan pronto conoció las presuntas irregularidades relacionadas con la obtención de tres títulos académicos por parte de Melo, pidió formalmente abrir una investigación ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de esa entidad.

Los documentos en cuestión fueron expedidos por la Fundación Universitaria San José el mismo día y corresponden Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo.



La exfuncionaria detalló que la solicitud de investigación quedó registrada con el número MEM26-00003247.

En su pronunciamiento, la exdirectora del Dapre en la lista cerrada del Pacto Histórico.

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Ella recuerda las reuniones de Petro con los congresistas de esa colectividad y asegura que fue el propio mandatario quien dio la instrucción expresa de incluir a Romero en la lista, pese a la inconformidad reiterada de varios congresistas que tenían mayor antigüedad y trayectoria política.

Frente a la vinculación de la exsecretaria de Petro a la UTL de Romero, la exfuncionaria planteó dos preguntas: ¿Qué títulos académicos presentó Nelfy Melo ante el Congreso para acreditar su formación? y ¿qué ocurrió con la investigación disciplinaria que solicitó?

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Angie también tuvo espacio para lanzar dardos al movimiento político del que formó parte “cada día estoy más convencida de que aquello funciona como una secta”.