El expresidente Juan Manuel Santos advirtió que la forma en la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presenta los resultados de las operaciones militares podría enviar un mensaje que incentive la producción de más cadáveres. Además, recordó que ese tipo de prácticas estuvo en el origen de los falsos positivos en Colombia.

Durante un encuentro conmemorativo por los diez años de la firma del Acuerdo de Paz, realizado en la Universidad Javeriana, Santos cuestionó que el presidente se pasee en medio de los cuerpos de personas dadas de baja durante operaciones militares.

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"Se lo dije al presidente y se me vino un mundo encima: eso de pasearse por los cadáveres manda un mensaje a los soldados de que este presidente me va a premiar si produzco más de esos cadáveres, y ese fue el origen de los falsos positivos", afirmó el exmandatario.

Santos también señaló que este tipo de comportamientos va en contra de la dignidad que debe mantener un jefe de Estado.

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"Los jefes de Estado deben mantener cierta dignidad, cierto nivel de dignidad, y un jefe de Estado paseándose por los cadáveres, pues va en contra de esa dignidad", agregó.

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Cabe destacar que, durante el mismo encuentro, el expresidente insistió en la necesidad de continuar con la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

El exmandatario reconoció que todavía falta un largo camino por recorrer, especialmente en materia de reparación de las víctimas. Recordó que el compromiso contempla reparar a diez millones de personas afectadas por el conflicto y advirtió que ese proceso podría tomar generaciones.

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"Lo que no podemos es ni bajar la guardia ni perder la esperanza. Lo que necesitamos es reafirmarnos en ese camino, convencer a mucha más gente, sobre todo a los jóvenes, de que un país en paz es mucho mejor que un país en guerra", manifestó.

El encuentro en la Universidad Javeriana se realizó en el marco de la conmemoración de los diez años del Acuerdo de Paz, una fecha que ha reabierto el debate sobre los avances, los desafíos y las garantías para que lo pactado continúe implementándose.