El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la ley de ajuste fiscal que fue presentada en el Congreso. El mandatario confirmó que el Centro Democrático le entregó al Gobierno, en la noche de este miércoles, un documento con algunas propuestas.

"Hemos presentado una serie de proyectos que no afectan los sectores productivos, hay que ayudarle a los sectores productivos. Se ha visto la necesidad de una reforma procrecimiento, reducir el tamaño del Estado, reducir gastos y estímulos los sectores productivos. Quite el impuesto al patrimonio, que es obstáculo y genera un billón al año, antes generaba 3. Quitar el impuesto de timbre y reorientar la legislación tributaria, hay que gravar la utilidad, no la actividad", dijo Uribe.

Álvaro Uribe Vélez Foto: AFP

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El exmandatario también respondió si el Centro Democrático podría presentar una ponencia alternativa; sin embargo, dijo que confía en que va a haber un acuerdo.

"Confiamos en que va a haber un acuerdo porque a todo el mundo le interesa, al Gobierno y a todas las bancadas, que aceleremos la economía productiva, de otra manera en qué queda la financiación de lo social. Este mal paso de pasar de una economía con tanta incidencia del narcotráfico y minería ilegal a la economía productiva hay que pasarlo rápidamente", dijo Uribe.