El movimiento político Fuerza Ciudadana anunció el inicio de una nueva etapa organizativa y territorial con la convocatoria a una Convención Nacional de Refundación, que según sus voceros se realizará durante el primer trimestre de 2027. La decisión fue adoptada al cierre del Seminario de Refundación, celebrado el 21 y 22 de noviembre en Santa Marta, con la participación de más de 1.300 militantes y delegados.

La declaración final del encuentro fue presentada en una rueda de prensa ante medios regionales y nacionales. En ella, la colectividad expuso las conclusiones de las jornadas de trabajo y la hoja de ruta con la que busca consolidarse como una alternativa de izquierda con vocación nacional.

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Más de 1.300 delegados participaron en el Seminario de Refundación

Al encuentro en la capital del Magdalena asistieron delegaciones de diversos departamentos del país y de todos los municipios del Magdalena. De acuerdo con la información entregada por el movimiento, los participantes decidieron por consenso refundar Fuerza Ciudadana con el propósito de proyectarla en todo el territorio nacional.

Un proceso basado en la autocrítica interna

Los representantes del movimiento señalaron que la refundación nacional forma parte de un ejercicio de autocrítica interna. Este balance abarcó tres frentes: la gestión de los gobiernos de la colectividad, el funcionamiento de su estructura organizativa y la conducta de sus cuadros políticos frente a las expectativas de la ciudadanía.



Panel sobre el panorama de la izquierda en el mundo

Como parte de la agenda, se desarrolló un panel de análisis sobre la situación de la izquierda a nivel internacional. Las discusiones incluyeron experiencias de procesos políticos en Europa, Cataluña, Estados Unidos y el estado de Bahía, en Brasil.

Las reflexiones fueron guiadas por Sergi Sabrià, Tássio Brito, Ignasi Centelles y Eduardo Segura. Según lo expuesto en el encuentro, los análisis se centraron en tres ideas: que los movimientos progresistas pueden gobernar con eficacia en contextos de persecución, que pueden sostener sus proyectos a largo plazo y que la renovación de la política puede impulsarse desde las regiones hacia el centro del país.

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Convención Nacional de Refundación: fecha y objetivos

Bajo el mandato de "volver a estar al lado de la gente", la asamblea aprobó por unanimidad la convocatoria a la Convención Nacional de Refundación de Fuerza Ciudadana. De acuerdo con los voceros, este espacio tendrá lugar en el primer trimestre de 2027.

El objetivo de la convención será establecer las bases estatutarias y políticas que permitan consolidar al movimiento en todo el país. Para ello, se tomarán como referencia las conclusiones de las mesas de trabajo del seminario.

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Los cuatro pilares de transformación

La hoja de ruta definida por Fuerza Ciudadana se articula en torno a cuatro pilares, denominados por la colectividad como:

Revolución de la Equidad.

Revolución de la Productividad.

Revolución Ambiental.

Revolución Popular.

Estos ejes orientarán, según el movimiento, la discusión programática y organizativa de cara a la convención del próximo año.

Respaldo político a Carlos Caicedo

Otro de los puntos centrales de la jornada fue el respaldo al líder del movimiento, Carlos Caicedo. Las delegaciones manifestaron su rechazo a lo que calificaron como una persecución judicial en su contra.

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En la declaración, los asistentes afirmaron que los intentos de judicializar la política no detendrán el proyecto, al que describieron como una propuesta alternativa surgida en el Caribe que hoy busca proyectarse hacia el resto del país.

