En medio de la conmemoración de los 100 años del Capitolio, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, envió un mensaje de respeto al Congreso. “El Gobierno respeta al Congreso y por eso ha encontrado oportuno que se modifique la forma en la que se han relacionado el Gobierno y los congresistas y sus bancadas”, afirmó Ordóñez.

En ese sentido, se refirió a la “ley antimermelada”, presentada al Congreso por su antecesor, Rodrigo Lara. Según explicó, la iniciativa busca fortalecer la representación de los congresistas y su vínculo con las regiones y los electores, la cual sostuvo, debe hacerse “con transparencia, con las cartas sobre la mesa”.

Alejandro Ordoñez Foto: AFP

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El ministro también defendió la necesidad de que el Congreso sea cada vez más “fuerte y legítimo” y conserve su independencia frente al Ejecutivo.

Ordóñez agregó que el respeto institucional también implica escuchar a los congresistas de todos los partidos “sin distinción alguna”.



“Escuchar a la oposición, velar por las garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, respetarla como un elemento de diálogo fundamental en nuestras democracias. Un Congreso fuerte, independiente y que ejerza su función de control político es condición para construir la democracia libre que la patria milagro se propone”, concluyó.