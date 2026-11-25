En medio de la conmemoración de los 100 años del Capitolio, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, envió un mensaje de respeto al Congreso. “El Gobierno respeta al Congreso y por eso ha encontrado oportuno que se modifique la forma en la que se han relacionado el Gobierno y los congresistas y sus bancadas”, afirmó Ordóñez.
En ese sentido, se refirió a la “ley antimermelada”, presentada al Congreso por su antecesor, Rodrigo Lara. Según explicó, la iniciativa busca fortalecer la representación de los congresistas y su vínculo con las regiones y los electores, la cual sostuvo, debe hacerse “con transparencia, con las cartas sobre la mesa”.
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El ministro también defendió la necesidad de que el Congreso sea cada vez más “fuerte y legítimo” y conserve su independencia frente al Ejecutivo.
Ordóñez agregó que el respeto institucional también implica escuchar a los congresistas de todos los partidos “sin distinción alguna”.
“Escuchar a la oposición, velar por las garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, respetarla como un elemento de diálogo fundamental en nuestras democracias. Un Congreso fuerte, independiente y que ejerza su función de control político es condición para construir la democracia libre que la patria milagro se propone”, concluyó.