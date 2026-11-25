En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, congresistas de diferentes partidos radicaron tres proyectos de ley que buscan fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y avanzar en medidas para prevenir y sancionar distintas formas de violencia.

Las iniciativas son de autoría de la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, y cuentan con el respaldo de congresistas como Cathy Juvinao, del Partido Verde, y María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, entre otras representantes y senadoras.

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Los proyectos abordan tres problemáticas en específico: el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, las agresiones en entornos digitales y la violencia vicaria.

La primera iniciativa busca fortalecer el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), con nuevos mecanismos para incentivar el cumplimiento de las obligaciones económicas con niños, niñas y adolescentes.



Imagen de referencia sobre violencia de género, con una mujer que extiende la mano en señal de rechazo. Foto_ Magnific.

Entre las medidas propuestas está restringir el ingreso de las personas que tengan deudas por cuotas alimentarias a eventos masivos pagos, como partidos de fútbol, conciertos y festivales, hasta que se pongan al día con sus obligaciones.

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“Ampliar sanciones para que, por ejemplo, una persona, un hombre que deba cuota alimentaria amorosa, no pueda entrar a partidos de fútbol pagos y a conciertos pagos. Esto ya se ha aplicado en otros países del mundo. Cuando les digan no, pero eso es imposible, pajar. En Argentina ya funciona, en México funciona, en Perú se está implementando, lo que pasa es que necesita voluntad política. Pero no solo eso, sino también se propone que el registro de autores alimentarios morosos sea interoperable”, señaló la senadora Jennifer Pedraza durante la radicación de las iniciativas.

El proyecto también plantea mejorar la articulación entre las instituciones para facilitar el acceso y la actualización de la información sobre quienes incumplen estos pagos.

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El segundo proyecto busca establecer medidas de prevención, atención, protección y reparación frente a las violencias que se presentan en los entornos digitales.

La iniciativa contempla sancionar la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento, siguiendo una línea similar a la denominada Ley Olimpia. También plantea definir las responsabilidades de las instituciones para atender estos casos.

“No podemos normalizarlo, porque además este es el primer paso, lo que antecede la violencia física, la violencia cotidiana en las calles, que también es algo que vivimos nosotros”, agregó Pedraza.

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El proyecto incorpora salvaguardas para proteger la libertad de expresión y de prensa, con el propósito de evitar que la regulación se convierta en una herramienta de censura.

La tercera iniciativa busca reconocer la violencia vicaria como una forma de violencia basada en género e incorporarla en la Ley 1257 de 2008.

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Este tipo de violencia ocurre cuando una persona utiliza a terceros, especialmente a los hijos e hijas, para causar daño emocional a una mujer. La propuesta también contempla situaciones en las que se instrumentaliza a otras personas o incluso a las mascotas para ejercer este tipo de agresión.

“Casos de este estilo lamentablemente sobran en nuestro país y necesitamos que sea reconocida como tal para que se le entreguen las herramientas al aparato judicial para identificarlo y también para que lo podamos prevenir”, señaló la congresista.

El proyecto plantea herramientas para prevenir estas conductas, garantizar atención integral a las víctimas y facilitar el acceso a la justicia, la protección y la reparación, teniendo en cuenta también los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados.

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Ahora los proyectos deberán avanzar en su trámite legislativo en el Congreso de la República.