La Alcaldía de Medellín entregó un balance sobre las acciones que ha realizado para poder combatir la violencia contra las mujeres que en menos de un año, por ejemplo, ha reducido el número de feminicidios en cerca de un 30 %.

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, explicó que se están realizando algunas acciones urgentes para poder proteger a las mujeres de la capital de Antioquia y seguir reduciendo los índices de violencia en la ciudad.

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"Implementamos una ruta de actos urgentes. ¿Qué significa eso? Que cuando al 123 llega una tentativa de feminicidio, nosotros cogemos ese caso de esa tentativa feminicidio y no la soltamos hasta que esa mujer esté protegida", aseguró la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Juan Camilo Amazará, aseguró que el delito de feminicidio ha tenido una importante reducción en los últimos dos años y, además, entregó el reporte sobre otros delitos en lo que va de año.



"Hay 7 casos menos, un 31% menos. Frente al 2024, tenemos una reducción de 4 casos, un 21 % menos. También tenemos que analizar otras cifras, donde tenemos 7.000 casos de denuncias por violencia intrafamiliar, más de 1.400 de delitos sexuales y más de 1.900 por lesiones personales", manifestó Amazará.

Hay que mencionar que la Secretaría de las Mujeres de Medellín en lo que lleva de cuatrenio han hecho 62.000 atenciones por violencias de género, correspondientes a cerca de 29.000 mujeres habitantes de la capital de Antioquia.