En Medellín y El Peñol cayeron dos de los seis integrantes de una red dedicada a delitos sexuales contra menores de edad. Los capturados al parecer utilizaban ofrecimientos económicos y laborales para instrumentalizar a las víctimas.

Seis personas capturadas y tres diligencias de allanamiento en distintas regiones del país dejó la reciente Operación Nexus, una acción de las autoridades contra redes señaladas de utilizar plataformas digitales para cometer delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país.

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Entre los territorios intervenidos estuvieron Medellín y el municipio de El Peñol, en el Oriente antioqueño, donde fueron requeridos, incluso por agencias internacionales como HSI, dos de los implicados en estas situaciones.

#Video Autoridades lograron golpear una estructura criminal dedicada a cometer delitos sexuales contra niños. Hubo 6 capturados, 7 menores de edad protegidos y 26 dispositivos incautados. El alcalde @FicoGutierrez dijo que la operación se hizo en 5 ciudades del país. #MañanasBlu pic.twitter.com/jXw0Xh7J3Y — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 25, 2026

La investigación permitió identificar mecanismos de captación de menores mediante ofrecimientos económicos y supuestas oportunidades laborales para instrumentalizarlos en actividades de explotación sexual.



El secretario de Seguridad de Medellín, Juan Camilo Amazará, indicó que durante los operativos fueron analizados 400 archivos audiovisuales y se incautaron 26 dispositivos tecnológicos que ahora serán sometidos a estudios especializados de informática forense.

“"Este resultado demuestra que el trabajo en equipo y la cooperación con agencias internacionales son fundamentales para enfrentar estructuras criminales que no conocen fronteras. Compartir información, sumar capacidades y fortalecer las investigaciones nos permite llegar hasta los responsables y llevarlos ante la justicia", aseguró Amazará.

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El funcionario también destacó que las autoridades activaron rutas de atención y protección para siete menores de edad víctimas de la red, con el propósito de garantizar el restablecimiento de sus derechos y brindarles acompañamiento institucional.

De igual manera, se espera que tras los análisis del material recopilado puedan determinarse las responsabilidades específicas de los capturados, así como otros posibles involucrados en esta estructura.