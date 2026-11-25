Durante la reciente ‘Milagro Week’ Antioquia logró inversiones por más de 6.200 millones de dólares en 28 proyectos. Uno de los más ambiciosos se trata de un datacenter en San José de la Montaña.

Inversiones por casi cinco billones de pesos para los aeropuertos José María Córdova y Olaya Herrera no fueron los únicos resultados que dejó para Medellín y Antioquia la reciente estrategia de negocios del Gobierno nacional en Nueva York denominada ‘Milagro Week’.

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De los 43.000 millones de dólares para el país, la ronda de negocios con inversionistas internacionales alcanzó para Medellín y Antioquia 28 propuestas por 6.284 millones de dólares para compañías en sectores de infraestructura, energía, hotelería, agroindustria y tecnología.

Precisamente en este componente, un 25% del total de estas apuestas la representa la construcción de un datacenter en el municipio de San José de la Montaña donde se invertirán cerca de 1.700 millones de dólares.



Así lo aseguró Cristina Zambrano, directora de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, quien se refirió a lo que sigue ahora en materia de puesta a punto de los proyectos para materializar su ejecución.

“Estos proyectos tienen unos procesos. Allá se firman muchos acuerdos de financiación de estos proyectos, pero entonces digamos que siguen, digamos que aterrizando toda esa financiación en los tiempos adecuados que tienen los proyectos para que empiecen a generar y a captar esos recursos”; afirmó.

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Entre las iniciativas, que en promedio contarán con aportes de 243.7 millones de dólares, se encuentran cultivos de aguacate y aceite de palma en Urrao, Puerto Antioquia, la reactivación del Ferrocarril y la planta de producción de vacunas Vax Thera en Rionegro.