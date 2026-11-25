La utilización de menores de edad para fortalecer las filas de organizaciones armadas ilegales continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades en Antioquia.

Aunque las estrategias de prevención buscan anticiparse a este fenómeno, las estructuras delincuenciales siguen recurriendo a mecanismos de captación que incluyen contactos a través de redes sociales y ofrecimientos económicos para atraer a niños, niñas y adolescentes al conflicto.

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De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante 2026 se han reportado 14 casos de reclutamiento de menores en el departamento. La cifra mantiene encendidas las alertas institucionales, especialmente en territorios donde la presencia y expansión de grupos armados aumenta los riesgos para la población más joven.

La subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de Antioquia, Natalia Navarro, señaló que la Gobernación adelanta un trabajo articulado entre distintas dependencias para fortalecer la prevención temprana.



Las acciones contemplan intervenciones en entornos escolares y familiares, con el propósito de identificar situaciones de vulnerabilidad y evitar que los menores terminen vinculados a estas estructuras.

La estrategia tiene especial atención en el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste antioqueño, subregiones donde las autoridades han advertido sobre escenarios de riesgo mediante alertas tempranas. En esos territorios se registra el accionar de organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, además de estructuras delincuenciales en expansión, entre ellas El Mesa y Pachelly.

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"También acompañamos a los municipios en el fortalecimiento de los equipos de acción inmediata y en la consolidación de las rutas de atención", aseguró Navarro.

La funcionaria añadió que uno de los asuntos que invita a mantener la continuidad en el seguimiento de la problemática tiene que ver con el subregistro, pues muchos de los casos ocurren en zonas de difícil acceso donde no resulta sencillo confirmar lo que ocurre.

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De igual manera, trabajan en mecanismos para lograr evidenciar y medir aquellos casos donde las víctimas también logran desertar de las filas de las estructuras delincuenciales que en buena medida podría atribuirse a las acciones institucionales o la presión de la fuerza pública.