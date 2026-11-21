Una grave alerta por posibles intentos de reclutamiento de menores de edad en instituciones educativas y comunidades rurales y urbanas de Remedios y Segovia, encendió las alarmas de los defensores de derechos humanos, quienes solicitaron la intervención urgente de las autoridades.

La denuncia fue realizada por Óscar Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia, quien aseguró que en los últimos días han recibido información sobre presuntas intimidaciones y acciones dirigidas a llevarse a menores de edad, incluso mediante el uso de la fuerza.

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Según explicó el defensor de derechos humanos, los reportes indican que integrantes de estructuras armadas estarían llegando a diferentes instituciones educativas como, por ejemplo, la Institución Educativa Liborio Bataller de Segovia, en donde ilegales habrían se intentaron llevar a un joven.

"Se conoce de que están llegando a los diferentes colegios y se intentan llevar en algunas ocasiones por la fuerza a menores de edad. Esta situación tiene que ser, las autoridades tienen que intervenir en este territorio", solicitó Zapata.



Además, otro de los casos es el de un menor de 14 años que se movilizaba para asistir a un entrenamiento de fútbol en Remedios cuando habría sido abordado, presuntamente, por hombres armados. Allí en ese municipio también hubo una incursión armada, hecho que aumenta la preocupación por el orden público.

Organizaciones sociales solicitaron que las autoridades refuercen su presencia institucional y activen mecanismos de protección en Remedios y Segovia, con el propósito de impedir que las amenazas se conviertan en nuevos casos de reclutamiento forzado.